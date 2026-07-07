Centrum Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli z unijnym dofinansowaniem

- Dzięki temu przedsięwzięciu będziemy mogli poprawić jakość, dostępność i efektywność środowiskowej opieki psychiatrycznej w naszym Szpitalu. Uczynimy to poprzez modernizację infrastruktury Centrum Zdrowia Psychicznego, w ramach której m.in.: doposażymy gabinety psychologów - aby poprawić komfort warunków leczenia, zakupimy profesjonalne narzędzia diagnostyczne oraz zapewnimy mobilność zespołów środowiskowych, co pozytywnie wpłynie na dostępność opieki realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Projekt będzie realizowany w ramach programu FEnIKS pod nazwą „Wsparcie infrastrukturalne Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz ośrodków i zespołów środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej”.

W ramach inwestycji przy Centrum Zdrowia Psychicznego powstanie przestrzeń do terapii i aktywności na świeżym powietrzu. Szpital planuje zagospodarować ogród oraz wybudować siłownię zewnętrzną, która będzie wykorzystywana podczas terapii zajęciowej i rehabilitacji pacjentów.

Placówka wzbogaci się także o specjalistyczne testy psychologiczne, które pozwolą na dokładniejszą diagnostykę i lepsze planowanie procesu leczenia.

Istotnym elementem projektu będzie również zakup dwóch samochodów hybrydowych. Pojazdy mają usprawnić pracę zespołów środowiskowych, które odwiedzają pacjentów w ich domach. Dzięki temu możliwe będzie szybsze dotarcie do osób wymagających pilnej pomocy oraz zwiększenie dostępności świadczeń psychiatrycznych poza szpitalem.

Projekt obejmuje także modernizację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach Centrum Zdrowia Psychicznego. Inwestycja ma poprawić warunki sanitarne i komfort pacjentów oraz personelu, a jednocześnie zwiększyć efektywność energetyczną obiektów.

Łączna wartość projektu wynosi 819 354,60 zł, z czego 653 107,55 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.