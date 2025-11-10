Miesięcznik
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w castingu do spektaklu „Zatracenie” w reżyserii Moniki Janik-Hussakowskiej.

Sztuka opowiada o Lasowiaczkach – prababkach żyjących na terenie Puszczy Sandomierskiej, które musiały stawić czoła trudnym warunkom życia. W spektaklu historie tych kobiet przeplatają się z lasowiackimi wierzeniami, muzyką i ludowymi przyśpiewkami. Scenariusz powstał na podstawie wierszy, godków, przypowieści, modlitw, pamiętników oraz materiałów antropologicznych.

Pomysłodawczynią, reżyserką i autorką scenariusza jest Monika Janik-Hussakowska. W spektaklu oprócz osób wyłonionych w castingu wystąpią również czterej zawodowi aktorzy pochodzący ze Stalowej Woli i okolic.

Szczegóły castingu:

  • Data: 16 listopada 2025 (niedziela)

  • Godzina: 11.00

  • Miejsce: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, sala kameralna

Dla kogo:

  • Głównie kobiet powyżej 16 roku życia, bez górnej granicy wieku.

  • Zarówno osoby z doświadczeniem scenicznym, jak i początkujące.

  • Umiejętności śpiewu i tańca będą dodatkowym atutem.

Przygotowanie do castingu:

  • Należy nauczyć się na pamięć lub umieć płynnie przeczytać jeden z trzech udostępnionych fragmentów tekstu.

  • Osoby chętne proszone są także o przygotowanie dowolnej piosenki ludowej (jedna zwrotka i refren).

Przebieg castingu:

  • Forma przesłuchania.

  • Wybrane osoby zostaną poproszone o przeczytanie scenki lub kilku scenek.

Terminy prób i premiery:

  • Próby: grudzień 2025 – luty 2026 (daty ustalane indywidualnie).

  • Wymagana dostępność:

    • 24-25 stycznia 2026 (całe dni)

    • 21-22 lutego 2026 (całe dni)

    • 23-27 lutego 2026 (minimum popołudnia i wieczory)

    • 28 lutego 2026 (cały dzień + premiera)

  • Planowana premiera spektaklu: 28 lutego 2026

Ważne:

  • Ze względu na poruszanie trudnych tematów, osoby w trudnej sytuacji psychicznej powinny rozważyć, czy udział w spektaklu nie będzie dla nich zbyt obciążający.

  • Osoby, które nie mogą pojawić się na castingu, mogą przesłać krótkie nagranie wideo, w którym przedstawiają się i odczytują wybrany fragment tekstu.

