Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli

Sztuka opowiada o Lasowiaczkach – prababkach żyjących na terenie Puszczy Sandomierskiej, które musiały stawić czoła trudnym warunkom życia. W spektaklu historie tych kobiet przeplatają się z lasowiackimi wierzeniami, muzyką i ludowymi przyśpiewkami. Scenariusz powstał na podstawie wierszy, godków, przypowieści, modlitw, pamiętników oraz materiałów antropologicznych.

Pomysłodawczynią, reżyserką i autorką scenariusza jest Monika Janik-Hussakowska. W spektaklu oprócz osób wyłonionych w castingu wystąpią również czterej zawodowi aktorzy pochodzący ze Stalowej Woli i okolic.

Szczegóły castingu:

Data: 16 listopada 2025 (niedziela)

Godzina: 11.00

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, sala kameralna

Dla kogo:

Głównie kobiet powyżej 16 roku życia, bez górnej granicy wieku.

Zarówno osoby z doświadczeniem scenicznym, jak i początkujące.

Umiejętności śpiewu i tańca będą dodatkowym atutem.

Przygotowanie do castingu:

Należy nauczyć się na pamięć lub umieć płynnie przeczytać jeden z trzech udostępnionych fragmentów tekstu.

Osoby chętne proszone są także o przygotowanie dowolnej piosenki ludowej (jedna zwrotka i refren).

Przebieg castingu:

Forma przesłuchania.

Wybrane osoby zostaną poproszone o przeczytanie scenki lub kilku scenek.

Terminy prób i premiery:

Próby: grudzień 2025 – luty 2026 (daty ustalane indywidualnie).

Wymagana dostępność: 24-25 stycznia 2026 (całe dni) 21-22 lutego 2026 (całe dni) 23-27 lutego 2026 (minimum popołudnia i wieczory) 28 lutego 2026 (cały dzień + premiera)

Planowana premiera spektaklu: 28 lutego 2026

Ważne: