Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli

Sztuka opowiada o Lasowiaczkach – prababkach żyjących na terenie Puszczy Sandomierskiej, które musiały stawić czoła trudnym warunkom życia. W spektaklu historie tych kobiet przeplatają się z lasowiackimi wierzeniami, muzyką i ludowymi przyśpiewkami. Scenariusz powstał na podstawie wierszy, godków, przypowieści, modlitw, pamiętników oraz materiałów antropologicznych.
Pomysłodawczynią, reżyserką i autorką scenariusza jest Monika Janik-Hussakowska. W spektaklu oprócz osób wyłonionych w castingu wystąpią również czterej zawodowi aktorzy pochodzący ze Stalowej Woli i okolic.
Szczegóły castingu:
-
Data: 16 listopada 2025 (niedziela)
-
Godzina: 11.00
-
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, sala kameralna
Dla kogo:
-
Głównie kobiet powyżej 16 roku życia, bez górnej granicy wieku.
-
Zarówno osoby z doświadczeniem scenicznym, jak i początkujące.
-
Umiejętności śpiewu i tańca będą dodatkowym atutem.
Przygotowanie do castingu:
-
Należy nauczyć się na pamięć lub umieć płynnie przeczytać jeden z trzech udostępnionych fragmentów tekstu.
-
Osoby chętne proszone są także o przygotowanie dowolnej piosenki ludowej (jedna zwrotka i refren).
Przebieg castingu:
-
Forma przesłuchania.
-
Wybrane osoby zostaną poproszone o przeczytanie scenki lub kilku scenek.
Terminy prób i premiery:
-
Próby: grudzień 2025 – luty 2026 (daty ustalane indywidualnie).
-
Wymagana dostępność:
-
24-25 stycznia 2026 (całe dni)
-
21-22 lutego 2026 (całe dni)
-
23-27 lutego 2026 (minimum popołudnia i wieczory)
-
28 lutego 2026 (cały dzień + premiera)
-
-
Planowana premiera spektaklu: 28 lutego 2026
Ważne:
-
Ze względu na poruszanie trudnych tematów, osoby w trudnej sytuacji psychicznej powinny rozważyć, czy udział w spektaklu nie będzie dla nich zbyt obciążający.
-
Osoby, które nie mogą pojawić się na castingu, mogą przesłać krótkie nagranie wideo, w którym przedstawiają się i odczytują wybrany fragment tekstu.
Komentarze