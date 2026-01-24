Miesięcznik
Stalowa Wola 24 stycznia 2026

Cantus śpiewa pastorałki i kolędziołki

Miłośnicy muzyki chóralnej i świątecznego klimatu będą mieli okazję jeszcze raz poczuć magię Bożego Narodzenia. W poniedziałek, 2 lutego o godzinie 19, w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli odbędzie się koncert zatytułowany „Cantus śpiewa pastorałki i kolędziołki”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wydarzenie zapraszają Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Parafia Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli. Przed publicznością wystąpi Chór Chłopięcy Cantus, znany z wysokiego poziomu artystycznego i licznych koncertów w regionie i poza nim. Gościem specjalnym będzie Błażej Butryn, który zaprezentuje się w partiach solowych barytonu.

Chórowi towarzyszyć będzie zespół instrumentalny w składzie: Maja Niekurzak i Noemi Zarosa (skrzypce), Natalia Kogut (altówka), Hanna Kępa (flet) oraz Szymon Haczyk (instrumenty klawiszowe). Całość poprowadzi dyrygent Paweł Bazan.

W programie koncertu znajdą się kolędy i pastorałki w opracowaniu Jerzego Dobrzańskiego, prezentujące zarówno tradycyjne, jak i mniej znane utwory bożonarodzeniowe w ciekawych aranżacjach chóralnych.

Organizatorzy podkreślają, że koncert ma charakter otwarty - wstęp jest bezpłatny. To propozycja zarówno dla rodzin, jak i wszystkich mieszkańców, którzy chcą w muzyczny sposób zakończyć okres świąteczny.

