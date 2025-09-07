Były kiedyś w Stali takie drużyny, grali w nich tacy koszykarze…

W sezonie zasadniczym Stal pod wodzą trenera Jerzego Szambelana odniosła 10 zwycięstw i zanotowała 12 porażek. W I rundzie nasza drużyna pokonała m.in. Legię Warszawa w jej hali 82:81 (Telman 25, Jarecki 21, Szwedo 14, Nowak 8, Wyka 6, Prawica 4, Kocój 3), a więc aktualnego mistrza Polski, a w Stalowej Woli bardzo mocna ekipę Stali Bobrek Bytom 93:83 (Nowak 23, Szwedo 19, Wyka 91, Telman 17, Jarecki 12, Lewandowski 4). W rundzie rewanżowej nasza drużyna także postarała się o kilka niespodzianek. Na swoim parkiecie nie dała szans Zastalowi Zielona Góra 91:77 (Nowak 20, Telman 17, Wyka 16, Prawica 14, Jarecki, Szwedo 8, Lewandowski 4), a we Wrocławiu różnicą 21 punktów wygrała z Gwardią 110:89 (Szwedo 29, Telman 25, Jarecki 18, Nowak 17, Wyka 12, Prawica 9). Kilka tygodni później Gwardia została wicemistrzem Polski. Na koniec sezonu zasadniczego Stal zajęła 6. miejsce.

Rywalem naszej drużyny w I rundzie play-off był naszpikowany reprezentantami Polski Śląsk Wrocław. W roku 1990 występowali w nim m.in.: Dariusz Zelig, Maciej Zieliński, Jerzy Kołodziejczak, Roman Olszewski, Dariusz Parzeński, Ryszard Prostak, Andrzej Wierzgacz. Stal przegrała trzy mecze i w II rundzie walczyła o miejsca 5-8. Rywalem było Zagłębie Sosnowiec. Tylko pierwszy mecz Stal zakończyła zwycięstwem, wygrała 94:92 (Telman 18, Wyka 18, Prawica 16, Jarecki 16, Nowka 12, Lewandowski 8, Szwedo 5). W trzech następnych górą była spółka Tomasza Wardacha. Stali pozostała gra o 7. miejsce. Mecze z AZS Koszalin były więc spotkaniami o przysłowiową pietruszkę. Stalowcy nie „podjęli rozmów”... Przegrali trzy mecze i zakończyli sezon na miejscu ósmym.

Kadra Stali Stalowa Wola w sezonie 89/90: Leszek Kocój, Marek Jarecki, Zenon Telman Stanisław Szwedo, Andrzej Nowak, Roman Prawica, Piotr Lewandowski, Waldemar Wyka, Lucjan Maczkowski, Mirosław Barnat, Janusz Makarewicz, Andrzej Bieleń, Bogdan Pamuła, Robert Bełczowski, Henryk Bieleń. Trenerzy: Jerzy Szambelan, asystent trenera Tadeusz Duszyński.

Najwięcej punktów dla Stali w sezonie 89/90 zdobyli: Zenon Telman - 580, Marek Jarecki - 528, Stanisław Szwedo - 465, Andrzej Nowak - 381, Waldemar Wyka - 365.

Kilka tygodni wcześniej wielki sukces odnieśli juniorzy Stali Stalowa Wola, którzy w Prudniku w mistrzostwach Polski wywalczyli „złoto”, pokonując w finale Stal Bobrek Bytom 64:56. W drodze do finału wygrali z Legią 86:82, Startem Prudnik 79:62 i Śląskiem Wrocław 92:82. Najlepszym zawodnikiem finałowego turnieju został Henryk Bieleń, a najwięcej punktów po rzutach „za trzy” zdobył Roman Prawica. Ponadto mistrzowską Stal tworzyli: Maciej Kotulski, Grzegorz Dziopak, Jacek Niemiec, Robert Bełczowski, Arkadiusz Homa, Janusz Makarewicz, Marek Jabłoński, Leszek Szot, Grzegorz Babicz, Bogdan Maciąg. Trenerem „złotej” Stali był Tadeusz Duszyński, który pełnił także funkcję asystenta trenera Szambelana w drużynie seniorów.