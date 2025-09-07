Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Inscenizacja
Stoją, od lewej: Tadeusz Duszyński (asystent trenera), Leszek Kocój, Marek Jarecki, Bogdan Pamuła, Stanisław Szwedo, Jerzy Szambelan (trener), Janusz Makarewicz, Andrzej Nowak, Roman Prawica, Mirosław Zawisza, Piotr Lewandowski, Waldemar Wyka. Siedzą, od lewej: Lucjan Maczkowski, Mirosław Barnat, Zenon Telamn, Andrzej Bieleń, Robert Bełczowski, Henryk Bieleń
5.0 / 5
Stalowa Wola 7 września 2025

Były kiedyś w Stali takie drużyny, grali w nich tacy koszykarze…

Rok 1990 był bardzo udany dla koszykówki stalowowolskiej. Pierwsza drużyna Stali - beniaminek I ligi (ekstraklasa) - awansowała do fazy play-off, kończąc ostatecznie sezon na miejscu ósmym, natomiast juniorzy wywalczyli w Prudniku mistrzostwo Polski.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W sezonie zasadniczym Stal pod wodzą trenera Jerzego Szambelana odniosła 10 zwycięstw i zanotowała 12 porażek. W I rundzie nasza drużyna pokonała m.in. Legię Warszawa w jej hali 82:81 (Telman 25, Jarecki 21, Szwedo 14, Nowak 8, Wyka 6, Prawica 4, Kocój 3), a więc aktualnego mistrza Polski, a w Stalowej Woli bardzo mocna ekipę Stali Bobrek Bytom 93:83 (Nowak 23, Szwedo 19, Wyka 91, Telman 17, Jarecki 12, Lewandowski 4). W rundzie rewanżowej nasza drużyna także postarała się o kilka niespodzianek. Na swoim parkiecie nie dała szans Zastalowi Zielona Góra 91:77 (Nowak 20, Telman 17, Wyka 16, Prawica 14, Jarecki, Szwedo 8, Lewandowski 4), a we Wrocławiu różnicą 21 punktów wygrała z Gwardią 110:89 (Szwedo 29, Telman 25, Jarecki 18, Nowak 17, Wyka 12, Prawica 9). Kilka tygodni później Gwardia została wicemistrzem Polski. Na koniec sezonu zasadniczego Stal zajęła 6. miejsce.

Rywalem naszej drużyny w I rundzie play-off był naszpikowany reprezentantami Polski Śląsk Wrocław. W roku 1990 występowali w nim m.in.: Dariusz Zelig, Maciej Zieliński, Jerzy Kołodziejczak, Roman Olszewski, Dariusz Parzeński, Ryszard Prostak, Andrzej Wierzgacz. Stal przegrała trzy mecze i w II rundzie walczyła o miejsca 5-8. Rywalem było Zagłębie Sosnowiec. Tylko pierwszy mecz Stal zakończyła zwycięstwem, wygrała 94:92 (Telman 18, Wyka 18, Prawica 16, Jarecki 16, Nowka 12, Lewandowski 8, Szwedo 5). W trzech następnych górą była spółka Tomasza Wardacha. Stali pozostała gra o 7. miejsce. Mecze z AZS Koszalin były więc spotkaniami o przysłowiową pietruszkę. Stalowcy nie „podjęli rozmów”... Przegrali trzy mecze i zakończyli sezon na miejscu ósmym.

Kadra Stali Stalowa Wola w sezonie 89/90: Leszek Kocój, Marek Jarecki, Zenon Telman Stanisław Szwedo, Andrzej Nowak, Roman Prawica, Piotr Lewandowski, Waldemar Wyka, Lucjan Maczkowski, Mirosław Barnat, Janusz Makarewicz, Andrzej Bieleń, Bogdan Pamuła, Robert Bełczowski, Henryk Bieleń. Trenerzy: Jerzy Szambelan, asystent trenera Tadeusz Duszyński.

Najwięcej punktów dla Stali w sezonie 89/90 zdobyli: Zenon Telman - 580, Marek Jarecki - 528, Stanisław Szwedo - 465, Andrzej Nowak - 381, Waldemar Wyka - 365.

Kilka tygodni wcześniej wielki sukces odnieśli juniorzy Stali Stalowa Wola, którzy w Prudniku w mistrzostwach Polski wywalczyli „złoto”, pokonując w finale Stal Bobrek Bytom 64:56. W drodze do finału wygrali z Legią 86:82, Startem Prudnik 79:62 i Śląskiem Wrocław 92:82. Najlepszym zawodnikiem finałowego turnieju został Henryk Bieleń, a najwięcej punktów po rzutach „za trzy” zdobył Roman Prawica. Ponadto mistrzowską Stal tworzyli: Maciej Kotulski, Grzegorz Dziopak, Jacek Niemiec, Robert Bełczowski, Arkadiusz Homa, Janusz Makarewicz, Marek Jabłoński, Leszek Szot, Grzegorz Babicz, Bogdan Maciąg. Trenerem „złotej” Stali był Tadeusz Duszyński, który pełnił także funkcję asystenta trenera Szambelana w drużynie seniorów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Siatkarska uczta w Nisku. DevelopRes Rzeszów kontra ITA Tools Stal Mielec
Stalowa Wola
Siatkarska uczta w Nisku. DevelopRes Rzeszów kontra ITA Tools Stal Mielec
Trzeci mecz Sokoła w domu i trzeci remis
Nisko
Trzeci mecz Sokoła w domu i trzeci remis
W niedzielę wieczorem bądź gotowy na Świt!
Stalowa Wola
W niedzielę wieczorem bądź gotowy na Świt!
Jutro w Nisku mecz DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec!
Stalowa Wola
Jutro w Nisku mecz DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec!
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Stalowa Wola
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Mityng, w którym można było wybiegać pieniądze...
Stalowa Wola
Mityng, w którym można było wybiegać pieniądze...
Pierwsze porażki Tanwi Wólka Tanewska i Czarnych Lipa
Stalowa Wola
Pierwsze porażki Tanwi Wólka Tanewska i Czarnych Lipa
Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie
Stalowa Wola
Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu