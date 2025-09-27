Był kiedyś taki memoriał, była taka drużyna...

W turnieju uczestniczyły drużyny juniorskie, rozgrywano go końcem wakacji lub na początku roku szkolnego. Niestety, ta piękna tradycja zniknęła z kalendarza sportowego miasta. ZKS Stal Stalowa Wola skupia się obecnie wyłącznie na szkoleniu dzieci, zaś Piłkarska Spółka Akcyjna Stal Stalowa Wola nie poczuwa się do obowiązku kontynuowania memoriału. Jednym słowem: memoriał Rudolfa Patkolo odszedł w niepamięć…

Ostatni turniej upamiętniający Rudolfa Patkolo - 22. edycja - odbył się w 2018 r. Wszystkie mecze rozgrywane były na boisku o sztucznej nawierzchni. Najlepszą drużyną została Siarka Tarnobrzeg, która wygrała wszystkie mecze: z Sokołem Nisko 4:0, ze Stalą II Stalowa Wola 6:0 i z pierwszym zespołem Stali 1:0. Najlepszym zawodnikiem memoriału wybrano Patryka Fornala z Siarki, najlepszym bramkarzem został Albert Olko z pierwszego zespołu Stali, a królem strzelców Szymon Zwolski z Siarki (4 gole).

Na zdjęciu drużyna Stali Stalowa Wola, która zwyciężyła w memoriale Rudolfa Patkolo przed 22 laty.