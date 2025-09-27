Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
W roku 2003 najlepszą drużyną w memoriale Rudolfa Patkoli była Stal Stalowa Wola
Stalowa Wola 27 września 2025

Był kiedyś taki memoriał, była taka drużyna...

Przez ponad dwie dekady na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli odbywał się piłkarski memoriał Rudolfa Patkolo. Upamiętniał on byłego reprezentanta Węgier i Polski, a zarazem znakomitego piłkarza i późniejszego legendarnego trenera Stali Stalowa Wola, który wychował pokolenia piłkarzy, którzy później z dumą reprezentowali „zielono-czarnych” na najwyższych szczeblach rozgrywek.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W turnieju uczestniczyły drużyny juniorskie, rozgrywano go końcem wakacji lub na początku roku szkolnego. Niestety, ta piękna tradycja zniknęła z kalendarza sportowego miasta. ZKS Stal Stalowa Wola skupia się obecnie wyłącznie na szkoleniu dzieci, zaś Piłkarska Spółka Akcyjna Stal Stalowa Wola nie poczuwa się do obowiązku kontynuowania memoriału. Jednym słowem: memoriał Rudolfa Patkolo odszedł w niepamięć…

Ostatni turniej upamiętniający Rudolfa Patkolo - 22. edycja - odbył się w 2018 r. Wszystkie mecze rozgrywane były na boisku o sztucznej nawierzchni. Najlepszą drużyną została Siarka Tarnobrzeg, która wygrała wszystkie mecze: z Sokołem Nisko 4:0, ze Stalą II Stalowa Wola 6:0 i z pierwszym zespołem Stali 1:0. Najlepszym zawodnikiem memoriału wybrano Patryka Fornala z Siarki, najlepszym bramkarzem został Albert Olko z pierwszego zespołu Stali, a królem strzelców Szymon Zwolski z Siarki (4 gole).

Na zdjęciu drużyna Stali Stalowa Wola, która zwyciężyła w memoriale Rudolfa Patkolo przed 22 laty.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

