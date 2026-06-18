„Buty same nie chodzą”. Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Oleksakiem w MBP

Publikacja Oleksaka wyróżnia się osobistym i bezpośrednim stylem narracji. Autor nie ukrywa, że nie jest zawodowym pisarzem - pisze językiem prostym, codziennym, unikając literackiego dystansu. Dzięki temu książka ma formę szczerego zapisu podróżniczych doświadczeń, w którym najważniejsze są emocje, spotkania i ludzie napotkani na drodze.

Choć dorobek podróżniczy autora jest imponujący - odwiedził 50 krajów na czterech kontynentach, był w każdym państwie Europy oraz zdobył 45 z 46 szczytów Korony Europy - sam podkreśla, że nie o rekordy tu chodzi. W centrum jego opowieści znajdują się przede wszystkim ludzie, rozmowy i sytuacje, które budują prawdziwy obraz podróży.

Tomasz Oleksak jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach, byłym siatkarzem Resovii, Gwardii Szczytno i Orkana Nisko, a także działaczem sportowym i samorządowym. Służył również w Policji, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy komendanta KMP w Tarnobrzegu. Jest autorem publikacji i współautorem monografii dotyczącej historii policji w Nisku. W 2025 roku został wyróżniony tytułem Najpopularniejszego Sportowca Roku na Podkarpaciu w Plebiscycie „Nowin”.

Od lat prowadzi również autorskie relacje z podróży, publikowane pierwotnie w mediach społecznościowych, które stały się podstawą jego książki - swoistego „pamiętnika reporterskiego” z wypraw po Europie, Azji i Afryce.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki i rozmowy z autorem.