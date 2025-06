Burmistrz Niska z wotum zaufania i absolutorium

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 13 radnych, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu nad absolutorium wynik był jeszcze bardziej jednoznaczny – 15 radnych było „za”, a tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Bilans finansowy i inwestycyjny

W 2024 roku dochody gminy zostały zrealizowane na poziomie blisko 89 proc., a wydatki wyniosły 85 proc. planu. Na koniec roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek sięgnęły niemal 40 milionów złotych.

– Sytuacja budżetowa gminy nie jest zła, mamy płynność finansową, ale przy dużych inwestycjach pojawiają się też znaczące kredyty – przyznał burmistrz Konrad Krzyżak. – Część projektów przejąłem po poprzedniku i muszę je dokończyć. Nie dlatego, że chcę z nich rezygnować – nie ma nawet takiej możliwości. Ale jako burmistrz muszę szukać równowagi.

Co dalej?

Burmistrz podkreślił, że największe inwestycje, jak nowy żłobek i Miejska Biblioteka Publiczna, rozpoczęły się już w trakcie jego kadencji i ich zakończenie planowane jest odpowiednio na koniec 2025 i 2026 roku.

– Po zakończeniu tych dużych przedsięwzięć chciałbym skupić się na tym, co dla mieszkańców Niska najpilniejsze – budowie dróg, odwodnieniach, kanalizacji. To są kwestie najbardziej odczuwalne na co dzień i wymagające ciągłej pracy – zaznaczył Krzyżak.

Otrzymanie przez burmistrza wotum zaufania oraz absolutorium świadczy o akceptacji kierunku, w jakim zmierza obecna polityka inwestycyjna i finansowa gminy.