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Stalowa Wola Zaleszany 22 października 2026

Buldożery wjechały na wał

Rozpoczęła się fizyczna przebudowa lewego wału Sanu na 17-kilometrowym odcinku od Stalowej Woli do Zaleszan. W 2028 r. wał będzie wyższy i szczelniejszy.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Jednak przede wszystkim będzie chronił przed wodą, która nieraz zajmowała pola i nawet wsie w pobliżu ujścia głównej rzeki Podkarpacia do Królowej Polskich Rzek. Obok ujście do Wisły ma też Łęg i podczas ostatniej powodzi było widać, jak nieszczęśliwa jest ta geograficzna kumulacja. Dramat na skalę z 2010 r. już się nie powtórzy, gdyż państwo zainwestowało miliony w rekonstrukcję wałów przeciwpowodziowych w rejonie Sandomierza; na Wiśle, Łęgu i właśnie Sanie. Odcinek teraz przebudowywany jest jednym z ostatnich elementów w wielkim programie ponadregionalnego systemu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły.

Nowy wał ma chronić 7,3 tys. ha powierzchni, na której mieszka 8,5 tys. ludzi. Przetarg ogłoszony przez Wody Polskie wygrała znana u nas firma Strabag. Praca i materiały kosztować będą 67,3 mln. zł, a finał zobaczymy pod koniec 2028 r. Finalnie wał będzie wyższy i szczelniejszy. 6 odnowionych przepustów zapewni odprowadzanie wody, która może się zgromadzić na zawalu. Wzdłuż wału powstanie nowa infrastruktura drogowa, która usprawni działania służb kryzysowych. Prace zaczęły się od badań gruntu, budowy dróg technicznych i placów technologicznych. Pracami równie ważnymi są chroniące przyrodę wygrodzenia siedlisk. W końcowej fazie budowy będą nasadzenia nowych roślin, a nawet improwizowanie siedlisk dla rzadkich gatunków ptaków.

Nowy wał, który kończył się będzie w Stalowej Woli w okolicy „Oczka”, będzie spełniał funkcję nie tylko zagrody od wody Sanu. Będzie na tyle mocny, że będzie można poprowadzić na nim ścieżkę rowerową. Takie rozwiązania są bardzo często wybierane w wielu regionach kraju. Ścieżka jest jednak zadaniem samorządowym, a nie rządowym i w tej kwestii Stalowa Wola musiałaby się dogadać z Zaleszanami, ale jest na to jeszcze czas.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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