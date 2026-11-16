Budżet Stalowej Woli na 2027 rok. Pół miliarda złotych na inwestycje

Projekt budżetu Stalowej Woli na 2027 rok został podpisany przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radnych miejskich. Rozpoczyna się tym samym etap konsultacji i dyskusji nad przyszłorocznymi wydatkami.

Z przedstawionych danych wynika, że dochody miasta mają wynieść 1 mld 55,9 mln zł, a wydatki 1 mld 70,4 mln zł. Zaplanowany deficyt to 14,5 mln zł. Na inwestycje miasto chce przeznaczyć 494,2 mln zł. W projekcie ujęto 70 zadań inwestycyjnych.

To oznacza, że na inwestycje ma trafić około 46 proc. wszystkich wydatków miasta. Duża część przedsięwzięć ma być finansowana z pieniędzy zewnętrznych.

Skąd miasto weźmie pieniądze?

Jednym z najważniejszych elementów prezentacji była struktura dochodów. Największą pozycję stanowią dotacje i środki na inwestycje, które w zestawieniu przedstawionym przez prezydenta przekraczają 402 mln zł. Udział miasta w podatku PIT ma przynieść 206,5 mln zł, podatki lokalne 109,5 mln zł, a sprzedaż nieruchomości 79,4 mln zł. Dotacje na zadania bieżące oszacowano na 62,8 mln zł, natomiast pozostałe dochody na 195,3 mln zł.

W przypadku inwestycji miasto wykazuje 323,8 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych. To około 66 proc. wartości zadań inwestycyjnych. Prezydent podkreślał, że każda złotówka wydana z budżetu miasta pozwala przyciągnąć kolejne środki zewnętrzne.

W prezentacji pokazano również nadwyżkę operacyjną na poziomie 98,7 mln zł. Dochody bieżące mają wynieść 574,1 mln zł, a wydatki bieżące 475,4 mln zł.

Warto jednak zwrócić uwagę także na zadłużenie. Na koniec 2027 roku ma ono wynieść 701,7 mln zł. W projekcie zapisano 27,5 mln zł na spłatę obligacji i pożyczek. Deficyt ma zostać pokryty między innymi preferencyjnymi pożyczkami o łącznej wartości 14,5 mln zł: 10 mln zł z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju na wkład własny do budowy Aqua Parku oraz 4,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację miasta.

Prezydent zapowiadał również działania zmierzające do ograniczania zadłużenia w kolejnych latach. Wskazywał na plan komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości na terenie strefy gospodarczej. Proces ten, zgodnie z jego zapowiedzią, miałby zakończyć się w pierwszym kwartale 2029 roku.

182,6 mln zł na Strategiczny Park Inwestycyjny

Największą pozycją wśród przyszłorocznych inwestycji jest strategiczny park inwestycyjny. Na zadania związane z przygotowaniem terenów pod nowych inwestorów zaplanowano 182,6 mln zł.

Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na budowę dróg i infrastruktury technicznej. W szczegółowym zestawieniu znalazło się 100 mln zł na drogi łączące strefę przemysłową z parkiem, 75 mln zł na infrastrukturę techniczną na jego terenie oraz 7,6 mln zł wsparcia dla budowy drogi wojewódzkiej do EURO-PARK Wisłosan i Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Według prezentacji aż 96 proc. finansowania tego przedsięwzięcia ma pochodzić z programu Polski Ład. W latach 2027–2029 wartość projektu ma wynieść łącznie 328,9 mln zł.

Przygotowywany obszar obejmuje 996 hektarów terenów dla nowych inwestorów. Miasto liczy na przyciągnięcie firm z sektora wysokich technologii i innowacyjnych zakładów produkcyjnych. Władze wiążą z tym nadzieje na nowe miejsca pracy, a w dalszej perspektywie również większe wpływy do miejskiego budżetu z podatków.

To jedna z inwestycji, których efekty nie będą ograniczać się do samej infrastruktury. Jej powodzenie będzie zależało również od tego, czy przygotowane tereny rzeczywiście znajdą nowych inwestorów.

Aqua Park pochłonie 125,6 mln zł. Kolejne 57 mln zł zaplanowano na 2028 rok

Drugim dużym obszarem wydatków jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna. W 2027 roku na Aqua Park Stalowa Wola zaplanowano 125,6 mln zł. W prezentacji wskazano także kolejne 57 mln zł na tę inwestycję w 2028 roku.

Przedstawiony montaż finansowy przyszłorocznych wydatków wygląda następująco:

24,5 mln zł z programu Polski Ład,

44,2 mln zł ze środków Unii Europejskiej,

25,9 mln zł z rozliczenia podatku VAT,

31 mln zł z budżetu miasta.

Po uwzględnieniu zwrotu VAT wkład miasta ma wynieść 31 mln zł, czyli około 25 proc. przyszłorocznych wydatków na Aqua Park.

Drugim dużym przedsięwzięciem w tym obszarze jest Centrum Sportów Młodzieżowych. Na 2027 rok zaplanowano 18,9 mln zł. Z prezentacji wynika, że 13,5 mln zł ma pochodzić ze zwrotu środków z Polskiego Ładu, a wkład miasta wyniesie 5,4 mln zł. Projekt nosi nazwę „Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi”.

Jak zapowiedział prezydent podczas konferencji, Centrum Sportów Młodzieżowych ma zostać ukończone w pierwszym półroczu 2027 roku i udostępnione mieszkańcom.

Korty tenisowe, sala gimnastyczna i ponad 2,3 mln zł dla klubów

W planach sportowych znalazła się również modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Wyszyńskiego. Wartość tego zadania określono na 1,66 mln zł. Prezentacja wskazuje, że 1 mln zł ma pochodzić z Ministerstwa Sportu.

Miasto planuje także modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2. Wartość inwestycji to 700 tys. zł, z czego 420 tys. zł ma stanowić dofinansowanie ministerialne.

Na wsparcie klubów sportowych, młodzieży i stypendia sportowe zaplanowano łącznie 2,3 mln zł. W prezentacji uwzględniono również 24,3 mln zł w całym dziale sportu, obejmującym między innymi korty, salę gimnastyczną, kluby i stypendia.

Pięć autobusów elektrycznych, nowa zajezdnia i trzy pętle

Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest rozwój komunikacji miejskiej. W 2027 roku do Stalowej Woli ma trafić pięć nowych autobusów elektrycznych marki Solaris. Trzy z nich będą autobusami przegubowymi o długości 18 metrów. Jak podkreślał prezydent, będą to pierwsze tego typu pojazdy w historii miasta.

Cały projekt ma wartość 92,1 mln zł. Z tej kwoty 66,5 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej, a w budżecie na 2027 rok zapisano 51,1 mln zł.

Zakup autobusów to tylko część planowanych zmian. W nowej strefie przemysłowej ma powstać zajezdnia z 46 stanowiskami. Jej lokalizacja ma ograniczyć ruch techniczny autobusów w centrum miasta.

Zaplanowano również trzy nowe lub przebudowane pętle autobusowe z zapleczem dla kierowców oraz zielone przystanki przy alei Jana Pawła II.

Rowerem przez Stalową Wolę. Ponad 34 mln zł na nowe trasy i infrastrukturę

Miasto chce rozwijać także ruch rowerowy. W prezentacji przedstawiono dwa etapy projektu o łącznej wartości 34,1 mln zł. Z tej kwoty 21,1 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej, a w budżecie na 2027 rok zapisano 15,4 mln zł.

W planach są nowe i modernizowane odcinki tras rowerowych:

ulica Chopina – od galerii VIVO do Al. Jana Pawła II,

Al. Jana Pawła II – od ulicy Chopina do ulicy Popiełuszki,

ulica Staszica,

ulica Energetyków – do przejazdu kolejowego,

ulica Komisji Edukacji Narodowej – od Al. Jana Pawła II do wiaduktu.

Projekt obejmuje również 23 wiaty rowerowe z panelami OZE. Mają one pojawić się przy szkołach, przedszkolach, urzędach i obiektach sportowych.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także aktywne przejścia dla pieszych oraz strefy uspokojenia ruchu. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo zarówno rowerzystów, jak i pieszych.

Drogi osiedlowe i remonty

Na inwestycje drogowe w mieście zaplanowano 27,9 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł mają zostać przeznaczone na bieżące remonty ulic.

Wśród większych zadań drogowych znalazły się:

- 12,1 mln zł na drugi i trzeci etap przebudowy ulicy Sandomierskiej,

- 5 mln zł na ulicę Wańkowicza i ulicę Parkingową,

- 4,1 mln zł na Al. Jana Pawła II – ulicę Osiedlową,

- 3,3 mln zł na nową drogę na osiedlu Charzewice, ze skrzyżowaniem z DK77.

W przypadku nowej drogi na Charzewicach prezentacja wskazuje również kolejne 16 mln zł zaplanowane na 2028 rok.

Wśród mniejszych zadań wymieniono między innymi ulice Cyprysową, Torową i Bratkową – łącznie 900 tys. zł. Na drogi na osiedlu Posanie, w pierwszym etapie, przewidziano 500 tys. zł. Taka sama kwota ma zostać przeznaczona na dojazd do ROD San i Mostostal.

Na współpracę z powiatem przy ulicach Mickiewicza i Ogrodowej zapisano 400 tys. zł. W planach jest też chodnik i droga rowerowa w ciągu ulicy Hutniczej w kierunku PCK za 350 tys. zł, ulice Zielona, 3 Maja i Witosa za 300 tys. zł oraz chodniki przy ulicy Spokojnej za 280 tys. zł.

W zestawieniu znalazł się także chodnik przy ulicy Okulickiego oraz projekt ulicy Leśnej – 220 tys. zł.

Prezydent przyznał podczas konferencji, że typowo osiedlowych inwestycji będzie mniej niż w poprzednich budżetach. Wynika to z przyjętego priorytetu dla zadań, na które miasto ma już dofinansowanie zewnętrzne. Zapowiedział jednak, że lista może być rozszerzana, jeśli pojawią się kolejne możliwości pozyskania pieniędzy.

Ponad 107 mln zł na zielone miasto

Duży blok przyszłorocznych inwestycji dotyczy zieleni i adaptacji do zmian klimatu. Łączna wartość trzech projektów przedstawionych w prezentacji wynosi 107,6 mln zł. Z tej kwoty 59 mln zł ma pochodzić z dofinansowania unijnego. W budżecie na 2027 rok zapisano 28,3 mln zł.

Projekty obejmują łącznie 26 zadań w różnych częściach miasta. Ich celem jest między innymi zwiększenie powierzchni zielonych, poprawa gospodarowania wodami opadowymi, tworzenie zbiorników retencyjnych i dostosowanie przestrzeni publicznej do coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Wśród konkretnych przedsięwzięć znalazły się:

- kompleksowe dostosowanie miasta do ekstremalnych stanów pogodowych – 43,5 mln zł,

- zielono-niebieska infrastruktura i adaptacja do zmian klimatu – 20,8 mln zł,

- projekt „Stalowa Wola dla klimatu” – 43,3 mln zł.

Wśród lokalizacji wymieniono między innymi plac Piłsudskiego, zbiornik na osiedlu Piaski, Ogródek Jordanowski, zbiornik przy ulicy Bocznej Przemysłowej oraz parkingi przy PSP nr 1 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.

Plac Piłsudskiego ma być bardziej zielony

Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie zakończenie przebudowy Placu Piłsudskiego. Jak zapowiedział prezydent, efekty prac mają być widoczne wiosną 2027 roku.

W prezentacji wskazano, że 68 proc. powierzchni placu ma stanowić teren biologicznie czynny. Plan zakłada posadzenie 65 nowych dużych drzew oraz zachowanie około 700 istniejących drzew i krzewów. Pojawi się również około 29 tys. roślin okrywowych.

Projekt przewiduje między innymi: fontannę multimedialną, amfiteatr, plac zabaw, różnorodne miejsca do siedzenia, stoliki szachowe, przestrzeń gastronomiczną i zbiornik na deszczówkę. Plac ma być również przestrzenią bez ruchu samochodowego.

Podczas konferencji Nadbereżny tłumaczył, że w trakcie prac zdecydowano o zwiększeniu ilości zieleni i ograniczeniu powierzchni wyłożonej granitowymi płytami. Pierwotny termin zakończenia prac przypadał na jesień 2026 roku. Obecnie miasto zapowiada zakończenie inwestycji do połowy 2027 roku.

Zmiany przy kościele św. Floriana, na osiedlach i przy szkołach

Kolejnym miejscem, które ma się zmienić, będzie przestrzeń przy kościele św. Floriana. Prace mają rozpocząć się w 2027 roku. Między biblioteką a kościołem ma powstać zielony plac, aleja spacerowa, siłownia plenerowa i strefy wypoczynku. Projekt jest częścią programu „Stalowa Wola dla klimatu”, a poziom dofinansowania unijnego ma wynieść 85 proc.

Prezentacja wskazuje również na konkretne działania przy szkołach i na osiedlach.

Na osiedlu Poręby, przy PSP nr 12, planowany jest park z tężnią solankową i nowymi nasadzeniami. W tej samej szkole ma powstać ogródek społeczny podlewany deszczówką.

Przy przedszkolu nr 6 przewidziano łąkę kwietną, warzywnik i zielony dach. Przy PSP nr 1 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym mają pojawić się przepuszczalne parkingi i więcej zieleni.

Na osiedlu Piaski zaplanowano zbiornik hydrofitowy o pojemności około 850 m³, określany jako „Kacze Doły”. Przy alei Jana Pawła II 26–26b przewidziano zieleń, nieckę chłonną i 35 miejsc postojowych. Zmiany mają objąć również osiedle Poręby i Ogródek Jordanowski, gdzie pojawią się place zabaw „Ogród Zucha” i „Ogród Formalny”.

W planach są także zielone podwórka i skwery przy ulicach Hutniczej 13, Dmowskiego 11, Poniatowskiego 2 oraz na osiedlu Pławo. Retencja deszczówki ma być rozwijana przy ulicach Niezłomnych i Bocznej Przemysłowej.

Oświata, rodziny, seniorzy i kultura

Projekt budżetu obejmuje również środki na bieżące funkcjonowanie miasta i usługi dla mieszkańców.

Na oświatę i wychowanie, czyli między innymi szkoły i przedszkola, zaplanowano 180,9 mln zł. Na świadczenia i wsparcie dla rodzin ma trafić 61,8 mln zł, a na pomoc społeczną – 57,9 mln zł. Ta ostatnia kwota obejmuje między innymi usługi opiekuńcze oraz wsparcie seniorów i osób potrzebujących.

Na kulturę przewidziano 48 mln zł. W tej kwocie znajduje się 15,8 mln zł na remont Kina Ballada. Z prezentacji wynika, że 77 proc. środków na ten projekt ma pochodzić z Unii Europejskiej. Po przebudowie ma tam powstać między innymi przestrzeń teatralna i miejsce spotkań.

Na sport zaplanowano 24,3 mln zł, a na ochronę zdrowia 4,8 mln zł. W tej ostatniej kwocie 3 mln zł ma zostać przeznaczone na programy profilaktyki zdrowotnej.

Przyszły rok będzie również czasem obchodów 90-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prezydent zapowiedział wydarzenia naukowe, historyczne i kulturalne, a także kolejną edycję Stalowego Festiwalu, planowaną na początek września 2027 roku.

Schrony i miejsca ukrycia. Tego jeszcze nie ma w projekcie budżetu

Podczas konferencji prezydent wskazał również na inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Nie zostały one jednak formalnie wpisane do projektu budżetu na 2027 rok.

Miasto przygotowuje dokumentację dotyczącą budowy mniejszych schronów i miejsc ukrycia. Największy planowany obiekt miałby powstać przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z koncepcją miałby działać w formule dual use: w czasie pokoju służyć jako parking podziemny, a w sytuacji zagrożenia pełnić funkcję miejsca schronienia.

Prezydent zapowiedział, że miasto liczy na zewnętrzne dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Jeśli uda się uzyskać odpowiednie środki i decyzje administracyjne, inwestycja mogłaby być realizowana w 2027 roku i zakończona w 2028 roku.

Na razie w projekcie budżetu uwzględniono bieżące wydatki związane między innymi z magazynami obrony cywilnej i ochroną ludności. Budowa schronów będzie zależała od decyzji wojewody podkarpackiego dotyczącej przyznania dotacji.

70 zadań inwestycyjnych i duże wydatki. Teraz projekt trafi pod obrady radnych

Warto jednak pamiętać, że prezentowane liczby są założeniami projektu budżetu na 2027 rok. Dokument będzie teraz przedmiotem dalszych prac i dyskusji podczas Sesji Rady Miejskiej. Nie wszystkie zapowiadane przedsięwzięcia są też na tym samym etapie przygotowania. Część ma już zabezpieczone dofinansowanie i dokumentację, inne – jak inwestycje związane z budową schronów – wymagają jeszcze zewnętrznych decyzji i pieniędzy.

- Budżet ten zbudowany jest na fundamencie rozwoju, inwestycji, które pokoleniowo będą zmieniały Stalową Wolę - od gospodarki, poprzez codzienną jakość życia, nowoczesne miejsca pracy, piękne i ciekawe miejsca spędzania wspólnego czasu, transport, poprzez rozwój naszych osiedli - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, podsumowując projekt budżetu na 2027 rok.