Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty

Zgodnie z przyjętą uchwałą, dochody powiatu w 2026 roku wyniosą 200 275 340 zł, a wydatki zaplanowano na poziomie 210 275 340 zł. Oznacza to 10 milionów złotych deficytu, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek krajowych.

Na inwestycje Powiat Stalowowolski zabezpieczył ponad 15,5 mln zł. Jak informuje starosta Janusz Zarzeczny, ta kwota może się jeszcze zwiększyć. Do budżetu nie wpisano bowiem dwóch planowanych inwestycji drogowych - w gminach Zaklików i Bojanów - ponieważ samorząd czeka na decyzje o przyznaniu dofinansowania.

Na początku 2026 roku zakończą się także dwie duże inwestycje drogowe już realizowane. Chodzi o rozbudowę drogi powiatowej w Rzeczycy Długiej oraz drogi w Brandwicy.

Duże środki trafią również do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Planowane jest utworzenie Oddziału Geriatrycznego, remont Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz dalsza cyfryzacja szpitala. Większość pieniędzy na te zadania pochodzić będzie z Krajowego Planu Odbudowy. Całość inwestycji ma kosztować około 50 mln zł, z czego powiat dołoży ponad 7 mln zł.

Budżet został przyjęty zdecydowaną większością głosów - 18 radnych było za, 1 radny zagłosował przeciw.