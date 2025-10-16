Miesięcznik
Na najwyższym stopniu podium Bruno Takmadżan, z lewej Tymoteusz Nowak, z prawej Dawid Pękalski (Fot. MKT Stalowa Wola)
Stalowa Wola 16 października 2025

Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia

W hali tenisowej przy ulicy Wyszyńskiego w Stalowej Woli odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Kadetek i Kadetów do lat 16. Dwukrotnie na najwyższym stopniu stanął 14-letni Bruno Takmadżan z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Młodszy brat Leny Takmadżan - aktualnie trenerki tenisa w Legii Warszawa, która lat temu kilka zdobywała dla MKT Stalowa Wola medale mistrzostw Polski, a w tym roku wywalczyła złoty medal w grze pojedynczej podczas 41. Narodowych Mistrzostw Polski TOP w Gdyni - rozpoczął mistrzostwa Podkarpacia od trzech zwycięstw w grupie eliminacyjnej. Pokonał Dawida Pękalskiego z Przemyśla 6:1, 6:3, Olafa Szula (Sokół Rzeszów) 6:2, 6:0 i Leona Kieszkowskiego z Tarnobrzega 6:2, 6:0.W finale zmierzył się ze zwycięzcą grupy B, Tymoteuszem Nowakiem z Czarnych Rzeszów, i wygrał 6:4, 6:3. W meczu o trzecie miejsce Dawid Pękalski pokonał Jana Okońskiego z Winnera Jasło 7:5, 6:4, a w spotkaniu o 5. miejsce Adam Magoń z Sokoła Rzeszów wygrał z Olafem Szulem 6:2, 6:3.

Drugie „złoto” Bruno Takmadżan wywalczył wspólnie z Dawidem Pękalskim w grze podwójnej. W finale pokonali Tymoteusza Nowaka i Jana Okońskiego 6:2, 6:4. Brązowymi medalistami zostali Leon Kieszkowski z Tarnobrzega i Adam Rzeszutko z MKT Stalowa Wola oraz Adam Magoń i Olaf Szul.

Wśród kadetek w singlu triumfowała Amelia Nowak z Wytwórni Sportu Rzeszów, która w drodze po mistrzostwo pokonała cztery zawodniczki MKT Stalowa Wola. W grupie eliminacyjnej: Martę Szeligę 6:1, 6:0 i Marię Cisłak 7:6, 6:2, a w grupie finałowej Hannę Cieślak 6:2, 6:3 i Alishę Sharmę 6:2, 6:3. Wicemistrzynią została Cieślak, która pokonała Sharmę 6:3, 6:2. A w grupie srebrna medalistka odniosła zwycięstwa nad swoimi klubowymi koleżankami: Zuzanną Prytek 6:3, 7:5 i Hanną Żak 6:0, 6:0. Natomiast Alisha była najlepsza w grupie C, w której pokonała Hannę Krzysztoń (MKT) 6:0, 6:3 i Amelię Ianenko 6:2, 6:0 i Hannę Matyldę Szewc (MKT) 6:1, 6:2.Alicja Sharma stanęła także na podium po turnieju gry podwójnej. Wspólnie z Amelią Nowak pokonały w finale parę stalowowolskiego MKT: Marta Szeliga/Hanna Cieślak 7:6, 3:6, 10:6.

Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

