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Kolumna armatohaubic Krab na warszawskiej Wisłostradzie
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Stalowa Wola 16 sierpnia 2026

Broń ze Stalowej Woli na defiladzie w Warszawie

15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, odbywającego się w rocznicę Bitwy Warszawskiej, w stolicy odbyła się uroczysta defilada, gdzie zaprezentowany został najnowocześniejszy sprzęt lądowy i powietrzny. Ważnym elementem pokazu było uzbrojenie produkowane w Hucie Stalowa Wola S.A. - około 40 sztuk różnego rodzaju broni.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

Z samej HSW na defiladę pojechał wóz dowodzenia Waran. Pozostały sprzęt za Stalowej Woli pochodził z jednostek wojskowych, na których jest wyposażeniu.

Przed trybuną honorową przejechały więc  bojowe wozy piechoty Borsuk (z wieżą ZSSW-30 także produkowaną w HSW), armatohaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, wozy minowania narzutowego Baobab-K, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta oraz specjalistyczne Warany (z wyrzutnią Gladius).

W defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie uczestniczyło ok. 2 tys. żołnierzy oraz ok. 300 sztuk różnego sprzętu wojskowego. W uroczystości w stolicy wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei w uroczystościach w Gdyni, gdzie odbyła się parada morska z udziałem ponad 20 okrętów, uczestniczył premier Donald Tusk.

Fot. MON

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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