Broń ze Stalowej Woli na defiladzie w Warszawie

Z samej HSW na defiladę pojechał wóz dowodzenia Waran. Pozostały sprzęt za Stalowej Woli pochodził z jednostek wojskowych, na których jest wyposażeniu.

Przed trybuną honorową przejechały więc bojowe wozy piechoty Borsuk (z wieżą ZSSW-30 także produkowaną w HSW), armatohaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, wozy minowania narzutowego Baobab-K, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta oraz specjalistyczne Warany (z wyrzutnią Gladius).

W defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie uczestniczyło ok. 2 tys. żołnierzy oraz ok. 300 sztuk różnego sprzętu wojskowego. W uroczystości w stolicy wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei w uroczystościach w Gdyni, gdzie odbyła się parada morska z udziałem ponad 20 okrętów, uczestniczył premier Donald Tusk.

Fot. MON