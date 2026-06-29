Brąz mistrzostw Polski dla Tobiasza Zarzecznego ze Stali Stalowa Wola

Tobiasz Zarzeczny rozpoczął mistrzostwa od wygranej na punkty (5:0) z Filipem Mazurkiewiczem (BKS Skorpion Szczecin), w ćwierćfinale - także jednogłośnie na punkty - pokonał Oskara Dawidowicza (Chudecki Boxing Team), natomiast w walce półfinałowej zmierzył się z późniejszym złotym medalistą kat. 90 kg, ubiegłorocznym brązowym medalistą MP U23 - Mikołajem Brzezińskim (Imperium Boxing Wałbrzych). Na początku walki Zarzeczny wyprowadził mocny cios. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że złamał rękę i nie był w stanie kontynuować walki, choć początkowo nie chciał w ogóle słyszeć, żeby ją przerwać...

W mistrzostwach brali też udział trzej inni zawodnicy Stali Stalowa Wola Boxing Team:Filip Klimek 70 kg, Mikołaj Siembida 75 kg, Patryk Zarębski 75 kg. Niestety, wszyscy przegrali na punkty swoje pierwsze walki i odpadli z mistrzostw.

Wyniki walk finałowych:

55 kg Kamil Dudziński – Kacper Słomka (obaj Sosnowiecki Klub Bokserski Karola Nowakowskiego) 1:4

60 kg Kacper Frymus (Olimp Chełm) – Bartosz Zaremba (Pomorzanin Toruń) 3:2

65 kg Jakub Pałka (Mielecka Szkoła Boksu) – Oliwier Szot (Szot Boxing Team Myszków) 5:0

70 kg Daniel Basik (Beskidy Bielsko-Biała) – Mateusz Grejber (KB Legia Warszawa) 1:4

75 kg Maks Sakhnenko (Fight Club Koszalin) – Mateusz Cibis (Olimpijczyk Katowice) 1:4

80 kg Fabian Urbański (PGE BKS Skorpion Szczecin) – Alan Figura (Taurus Goleniów) 5:0

85 kg Igor Rondoś (Olimp Chełm) – Rafał Marcinek (KB Legia Warszawa) 5:0

90 kg Dawid Kruczkowski (Boxing Sokółka) – Mikołaj Brzeziński (Imperium Boxing Wałbrzych) 2:3