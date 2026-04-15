Od lewej: Karolina Gątarz, Oskar Socha, Amelia Kramek, trenerka Jadwiga Jankiewicz, Julia Gątarz, Aleksander Łukasik
Stalowa Wola 15 kwietnia 2026

Brąz mistrzostw Podkarpacia dla Amelii Kramek i Julii Gątarz

W Tyczynie odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów (rocznik 2007-2010) w tenisie stołowym. Trzecie miejsce w grze podwójnej zajęły: Amelia Kramek i Julia Gątarz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Gim-Tim 5 Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Brązowy medal zapewniły sobie po ćwierćfinałowym zwycięstwie nad Karoliną Gątarz (Gim-Tim 5) i Leną Dołżycką (Pionier Średnia Wieś) 2:0 (12,6). W półfinale przegrały z triumfatorkami turnieju: Aleksandrą Makar (Nurt Przemyśl) i Zuzanną Kwaśnicką (MOSiR Dukla) 0:2 (-9, -8).

Wyniki pozostałych naszych tenisistów i tenisistek:
Gra pojedyncza juniorek: 9-12. Amelia Kramek, Julia Gątarz, Karolina Gątarz.
Gra pojedyncza juniorów: 18-19. Aleksander Łukasik.
Gra podwójna juniorek: 5-6. Karolina Gątarz / Lena Dołżycka.
Gra podwójna juniorów: 5-8. Aleksander Łukasik / Bartosz Stańko (Arka Łętownia)
Gra mieszana: 5-8. Amelia Kramek / Oskar Socha (Arka), 9-13: Julia Gątarz / Aleksander Łukasik, Karolina Gątarz / Bartosz Socha (Arka)

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

