Brawura w terenie zabudowanym. Dwaj kierowcy bez uprawnień

Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 marca, po godz. 9 w Dąbrówce. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli opla, którego kierowca w miejscu z ograniczeniem do 50 km/h jechał 112 km/h. Za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. Ponieważ działał w warunkach tzw. aktywnej recydywy, został ukarany mandatem w wysokości 4 tys. zł oraz 14 punktami karnymi.

Kolejny przypadek miał miejsce we wtorek, 3 marca, po godz. 14 w Wólce. Policjanci zwrócili uwagę na audi poruszające się z bardzo dużą prędkością. Pomiar wykazał aż 160 km/h w terenie zabudowanym. Samochodem kierował 32-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Otrzymał mandat w wysokości 2,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych.

W obu przypadkach kierowcy stracili prawa jazdy na trzy miesiące. Policja przypomina, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym zawsze wiąże się z natychmiastowym zatrzymaniem uprawnień.