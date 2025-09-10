Brawa dla młodzieży Sanu Stalowa Wola

Na największe brawa zasłużyła młodzież trenującą w klubie z Rozwadowa. Zespół trenera Pawła Kosiora pokazał w konfrontacji z Wichrami waleczny charakter, ale także dobrą, poukładaną grę. Dwie z trzech zdobytych przez San bramek zdobyli 15-latkowie: Hubert Matuszkiewicz i Oskar Dyjak.

Znów zawiedli swoich kibiców piłkarze Orła Rudnik nad Sanem. Po klęsce, jaką ponieśli w przedostatniej kolejce, przegrywając na swoim pięknym stadionie z Rotunda Krzeszów 0:7, w ostatniej serii przegrali w Harasiukach. Do przerwy było jeszcze „jako tako”, ale w drugiej połowie rządziła Tanew. Strzeliła trzy gole i wygrała mecz 5:2.

Wyniki 5. kolejki:

WICHRY RZECZYCA DŁUGA - SAN STALOWA WOLA 3:3 (0:1)

Uberman (66), Machaj (75), Tokarski (90) - Matuszkiewicz (34), Leśniowski (82), Dyjak (90+2)

JUTRZENKA KOPKI - CZARNI II LIPA 0:5 (0:2)

Kuźniar (36), Chmiel (43), Mach (52), Krakowski (62, 64)

HURAGAN ZDZIECHOWICE - POLONIA PRZĘDZEL 4:0 (2:0)

Ożóg (44-karny), Paluch (48), Kumik (51), Burdzy (61-sam.)

HEROSI SŁOMIANKA-KRZAKI - ORZEŁ GLINIANKA 4:2 (2:2)

Pchełka (17, 45), Ziarno (49), Potyrała (86) - Paweł Porcja (5), Kiełbowicz (30)

LOTNIK TURBIA - SANNA ZAKLIKÓW 1:3 (0:1)

Bełzak (67) - Bryczek (8, 89), Czajka (71-karny)

ROTUNDA KRZESZÓW - WKS KURZYNA 5:0 (3:0)

Juśko (8), Kulik (16), Guściora (24), Femiak (60), Kiszka (81-karny)

TANEW HARASIUKI - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 5:2 (2:2)

Marczak (15), Waliłko (42), Maziarz (57), Kasprowicz (85), Kusz (88) - Kluk (7), Wójcik (14)

Tabela za www.regiowyniki.pl