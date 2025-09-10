Miesięcznik
San Stalowa Wola. Od lewej: Bartosz Leśniowski, Mateusz Jakubiec, Jan Maciałek oraz zdobywca trzeciej bramki w meczu z Wichrami, Oskar Dyjak (fot. Adam P./PKS San Stalowa Wola)
Stalowa Wola Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Pysznica Krzeszów Harasiuki 10 września 2025

Brawa dla młodzieży Sanu Stalowa Wola

Klasa B, grupa II. Wciąż bardzo dobrze radzą sobie beniaminkowie. Rezerwy Czarnych Lipa ograły z łatwością Jutrzenki Kopki na jej boisku, a San Stalowa Wola wywalczył punkt w Rzeczycy Długiej. Trzecie zwycięstwo domowe odnieśli Herosi Słomiana-Krzaki.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na największe brawa zasłużyła młodzież trenującą w klubie z Rozwadowa. Zespół trenera Pawła Kosiora pokazał w konfrontacji z Wichrami waleczny charakter, ale także dobrą, poukładaną grę. Dwie z trzech zdobytych przez San bramek zdobyli 15-latkowie: Hubert Matuszkiewicz i Oskar Dyjak.
Znów zawiedli swoich kibiców piłkarze Orła Rudnik nad Sanem. Po klęsce, jaką ponieśli w przedostatniej kolejce, przegrywając na swoim pięknym stadionie z Rotunda Krzeszów 0:7, w ostatniej serii przegrali w Harasiukach. Do przerwy było jeszcze „jako tako”, ale w drugiej połowie rządziła Tanew. Strzeliła trzy gole i wygrała mecz 5:2.

Wyniki 5. kolejki:
WICHRY RZECZYCA DŁUGA - SAN STALOWA WOLA 3:3 (0:1)
Uberman (66), Machaj (75), Tokarski (90) - Matuszkiewicz (34), Leśniowski (82), Dyjak (90+2)
JUTRZENKA KOPKI - CZARNI II LIPA 0:5 (0:2)
Kuźniar (36), Chmiel (43), Mach (52), Krakowski (62, 64)
HURAGAN ZDZIECHOWICE - POLONIA PRZĘDZEL 4:0 (2:0)
Ożóg (44-karny), Paluch (48), Kumik (51), Burdzy (61-sam.)
HEROSI SŁOMIANKA-KRZAKI - ORZEŁ GLINIANKA 4:2 (2:2)
Pchełka (17, 45), Ziarno (49), Potyrała (86) - Paweł Porcja (5), Kiełbowicz (30)
LOTNIK TURBIA - SANNA ZAKLIKÓW 1:3 (0:1)
Bełzak (67) - Bryczek (8, 89), Czajka (71-karny)
ROTUNDA KRZESZÓW - WKS KURZYNA 5:0 (3:0)
Juśko (8), Kulik (16), Guściora (24), Femiak (60), Kiszka (81-karny)
TANEW HARASIUKI - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 5:2 (2:2)
Marczak (15), Waliłko (42), Maziarz (57), Kasprowicz (85), Kusz (88) - Kluk (7), Wójcik (14)

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

