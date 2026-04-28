Braterskie derby Piechniaków dla Kacpra

Największe emocje towarzyszyły starciu w Leżajsku, gdzie miejscowa Pogoń podejmowała Sokół Kamień. Gospodarze zadali decydujący cios w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, a zwycięską bramkę zdobył wprowadzony na boisku w 70. minucie Jakub Miazga.

Popis strzelecki dali młodzi zawodnicy drugiej „Stalówki”, którzy rozbili LKS Brzyska Wola aż 9:0. Hat-trickiem popisał się Adrian Piotrowski, a gospodarze już do przerwy prowadzili 5:0..

W Pysznicy Olimpia pokonała Słowianina Grębów 3:0. Spotkanie miało dodatkowy smaczek. W ataku Słowianina występuję Bartłomiej, a trenerem Olimpii jest jego starszy brat Kacper. W pierwszej połowie bramkarz Słowianina obronił rzut karny, wykonywany przez Adriana Golika, ale pod koniec meczu ten zrewanżował mu się, pewnie wykorzystując drugą „jedenastkę”, a wcześniej popisał się fantastycznym uderzeniem na 2:0.

STAL II STALOWA WOLA - LKS BRZYSKA WOLA 9:0 (5:0)

1:0 Piotrowski (29), 2:0 Wójs (32), 3:0 Opoka (35), 4:0 Piotrowski (44), 5:0 Piotrowski (45), 6:0 Tereszkiewicz (60), 7:0 Kopeć (73), 8:0 Gnatek (78), 9:0 Gnatek (83)

STAL: Madej (46 Oraczewski) - Drozd (46 Moskal), Książek, Fedejko, Żółtek, Opoka, Ziemianin, Kominek, Sławek (60 Tereszkiewicz), Wójs, Piotrowski (65 Kopeć).

LKS: Kurka - Gac, Bzdoń, Kaczmarczyk, Kogut, Seroka, Staroń, M.Masełek (76 Krupczak), Liver, P.Masełek, Kyć.

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe)

Żółta kartka Piotrowski

OLIMPIA PYSZNICA - SŁOWIANIN GRĘBÓW 3:0 (1:0)

1:0 Ciupak (14), 2:0 A.Golik (50), 3:0 A.Golik (85-karny)

OLIMPIA: Świeca - Kowalski, M.Młynarczyk (87 Dziewa), Mróz (31 Dąbek), Błażejowicz, Tkacz, M.Golik (80 Skrzypek), Ciupak (68 Dybka), Kuźniar (68 Serwacki), Fabianowski (89 Figat), A.Golik (90 G.Golik).

SŁOWIANIN: Głąb - Williams Omuru (84 Mierzwa), Burek, Sierkowski, M.Ciba, Rogowski (80 Kowalczyk), Janeczko, Cholewa, Wesley Omuru (62 P.Ciba), Dec, Piechniak (82 Maciuba).

Sędziował Karol Dziopak (Stalowa Wola).

Żółte kartki: Mróz, Dybka - Rogowski, Janeczko.

W pozostałych meczach:

Unia Nowa Sarzyna – Jeziorak Chwałowice 3:0 (1:0)

Wilkos (33, 85), Hanejko (89)

Pogoń Leżajsk - Sokół Kamień 2:1 (1:1)

Drożdżal (25), Miazga (90+3) - Kvaterniuk (42)

LZS Zdziary - Czarni Lipa 5:2 (2:1)

Łuczak (51, 69, 77), Siudak (13), Sobiło (24) – Tatar (38, 68)

Siarka II - Stal Nowa Dęba 1:3 (0:1)

Polakow (47) - Stypa (29), Głód (67), Amjad (71)

Sparta Jeżowe - San Kłyżów 2:1 (1:1)

Sabat (43), Kruk (88) – Siuta (17-karny)

Pauzowała Tanew Wólka Tanewska

Tabela za www.regiowyniki.pl