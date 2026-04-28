Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Zaklików Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 28 kwietnia 2026

Braterskie derby Piechniaków dla Kacpra

Liga okręgowa. Lider z Leżajska wygrał u siebie mecz na szczycie z wiceliderem z Kamienia i powiększył swoją przewagę na drugim, po ostatniej kolejce, LZS-em Zdziary do 14 punktów. Emocji nie brakowało także na innych boiskach. Skutecznością zaimponowali juniorzy Stali II Stalowa Wola, a w Pysznicy w rodzinnym pojedynku Piechniaków górą był starszy z nich - Kacper (na zdjęciu).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Największe emocje towarzyszyły starciu w Leżajsku, gdzie miejscowa Pogoń podejmowała Sokół Kamień. Gospodarze zadali decydujący cios w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, a zwycięską bramkę zdobył wprowadzony na boisku w 70. minucie Jakub Miazga.
Popis strzelecki dali młodzi zawodnicy drugiej „Stalówki”, którzy rozbili LKS Brzyska Wola aż 9:0. Hat-trickiem popisał się Adrian Piotrowski, a gospodarze już do przerwy prowadzili 5:0..
W Pysznicy Olimpia pokonała Słowianina Grębów 3:0. Spotkanie miało dodatkowy smaczek. W ataku Słowianina występuję Bartłomiej, a trenerem Olimpii jest jego starszy brat Kacper. W pierwszej połowie bramkarz Słowianina obronił rzut karny, wykonywany przez Adriana Golika, ale pod koniec meczu ten zrewanżował mu się, pewnie wykorzystując drugą „jedenastkę”, a wcześniej popisał się fantastycznym uderzeniem na 2:0.

STAL II STALOWA WOLA - LKS BRZYSKA WOLA 9:0 (5:0)
1:0 Piotrowski (29), 2:0 Wójs (32), 3:0 Opoka (35), 4:0 Piotrowski (44), 5:0 Piotrowski (45), 6:0 Tereszkiewicz (60), 7:0 Kopeć (73), 8:0 Gnatek (78), 9:0 Gnatek (83)
STAL: Madej (46 Oraczewski) - Drozd (46 Moskal), Książek, Fedejko, Żółtek, Opoka, Ziemianin, Kominek, Sławek (60 Tereszkiewicz), Wójs, Piotrowski (65 Kopeć).
LKS: Kurka - Gac, Bzdoń, Kaczmarczyk, Kogut, Seroka, Staroń, M.Masełek (76 Krupczak), Liver, P.Masełek, Kyć.
Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe)
Żółta kartka Piotrowski

OLIMPIA PYSZNICA - SŁOWIANIN GRĘBÓW 3:0 (1:0)
1:0 Ciupak (14), 2:0 A.Golik (50), 3:0 A.Golik (85-karny)
OLIMPIA: Świeca - Kowalski, M.Młynarczyk (87 Dziewa), Mróz (31 Dąbek), Błażejowicz, Tkacz, M.Golik (80 Skrzypek), Ciupak (68 Dybka), Kuźniar (68 Serwacki), Fabianowski (89 Figat), A.Golik (90 G.Golik).
SŁOWIANIN: Głąb - Williams Omuru (84 Mierzwa), Burek, Sierkowski, M.Ciba, Rogowski (80 Kowalczyk), Janeczko, Cholewa, Wesley Omuru (62 P.Ciba), Dec, Piechniak (82 Maciuba).
Sędziował Karol Dziopak (Stalowa Wola).
Żółte kartki: Mróz, Dybka - Rogowski, Janeczko.

W pozostałych meczach:
Unia Nowa Sarzyna – Jeziorak Chwałowice 3:0 (1:0)
Wilkos (33, 85), Hanejko (89)
Pogoń Leżajsk - Sokół Kamień 2:1 (1:1)
Drożdżal (25), Miazga (90+3) - Kvaterniuk (42)
LZS Zdziary - Czarni Lipa 5:2 (2:1)
Łuczak (51, 69, 77), Siudak (13), Sobiło (24) – Tatar (38, 68)
Siarka II - Stal Nowa Dęba 1:3 (0:1)
Polakow (47) - Stypa (29), Głód (67), Amjad (71)
Sparta Jeżowe - San Kłyżów 2:1 (1:1)
Sabat (43), Kruk (88) – Siuta (17-karny)
Pauzowała Tanew Wólka Tanewska

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
70-latek zatrzymany po rozboju w sklepie
Nisko
70-latek zatrzymany po rozboju w sklepie
Bezpieczniej i wygodniej na trasie Bieliny - Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Bezpieczniej i wygodniej na trasie Bieliny - Rudnik nad Sanem
Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila
Stalowa Wola
Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila
Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego
Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę
Nisko
Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę
Ósmoklasiści poznawali szkoły i możliwości dalszej nauki
Nisko
Ósmoklasiści poznawali szkoły i możliwości dalszej nauki
„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German
Stalowa Wola
„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German
Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki
Stalowa Wola
Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu