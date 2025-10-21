Miesięcznik
Stalowa Wola 21 października 2025

Brandwica: duży pożar budynku magazynowego. W akcji 30 strażaków

We wtorek, 21 października, około godziny 12:30, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku w Brandwicy (powiat stalowowolski). Ogień objął obiekt, w którym znajdowały się hale magazynowe.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na miejsce natychmiast zadysponowano dziewięć jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym zastępy z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W akcji gaśniczej brało udział około 30 strażaków.

- Pożarem objęty był budynek z halami magazynowymi. Do działań skierowano dziewięć jednostek straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych - poinformował młodszy brygadier Krystian Bąk, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP.

Działania strażaków skupiły się na opanowaniu ognia i zabezpieczeniu sąsiednich obiektów, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia.

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru. Ustalenie ich będzie przedmiotem dalszego postępowania prowadzonego przez odpowiednie służby.

