Brandwica: duży pożar budynku magazynowego. W akcji 30 strażaków

Na miejsce natychmiast zadysponowano dziewięć jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym zastępy z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W akcji gaśniczej brało udział około 30 strażaków.

- Pożarem objęty był budynek z halami magazynowymi. Do działań skierowano dziewięć jednostek straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych - poinformował młodszy brygadier Krystian Bąk, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP.

Działania strażaków skupiły się na opanowaniu ognia i zabezpieczeniu sąsiednich obiektów, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia.

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru. Ustalenie ich będzie przedmiotem dalszego postępowania prowadzonego przez odpowiednie służby.