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Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Pysznica Jarocin 16 czerwca 2026

Bramkarz Sparty zdobył bramkę uderzeniem z własnej połowy

Liga okręgowa. Sokół Kamień nieznacznie, ale pokonał LKS Brzyska Wola i w środę (17 czerwca) zmierzy się w półfinale baraży o IV ligę ze Struguiem Tyczyn. Kroczące wiosną od zwycięstwa do zwycięstwa rezerwy Stali Stalowa Wola zremisowały na zakończenie rozgrywek ze Spartą Jeżowe. Punkt dla gości uratował końcówce spotkania bramkarza Radosław Kolano, popisując się kapitalnym udrzeniem z rzutu wolnego z ponad… 50 metrów!

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal objęła prowadzenie w 82. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę zgrał głową na piąty metr Paweł Żółtek, następnie w poprzeczkę „główkował” Antoni Siembida, aż w końcu celnie głową uderzył Kamil Opoka. Trzy minuty później Sparta wyrównała. Z rzutu wolnego bitego z własnej połowy z okolic środka boiska. Radosław Kolano kropnął w kierunku bramki, Mateusz Sudoł wbiegł przed bramkarza Stali - sędzia uznał, że napastnik Sparty nie faulował - i piłka otarła się o wewnętrzną część poprzeczki i wpadła do siatki.

Stal II Stalowa Wola - Sparta Jeżowe 1:1 (0:0)
1-0 Opoka (82), 1-1 Kolano (85)
Stal: Madej - Książek, Moskal, Żółtek, Drozd (46 Słowik), Kominek, Opoka, Sławek (74 Walicki), Wójs, Ziemian, Kopeć (46 Siembida).
Sparta: Kolano - Marut, Piela, Gumieniak (50 Żak), K.Misiak (83 B.Misiak), Kusik, Furtak (73 Sałek), Majczak, Bulec, Janusz (90 Szot), Sudoł.
Sędziował: Paweł Okleciński (Zdziechowice)

W pozostałych meczach 30. kolejki:

LKS Brzyska Wola - Sokół Kamień 0:1 (0:1)
Kvaterniuk (45)
LZS Zdziary - Siarka II 3:0 (1:0)
Łuczak (33, 90), Siudak (47)
Unia Nowa Sarzyna - Stal Nowa Dęba 2:3 (1:1)
Wilk (14-sam.), Wilkos (88) - Serafin (3), Stypa (54), Czyrny (67)
Tanew Wólka Tanewska - Czarni Lipa 3:0 (0:0)
Pieróg (67), Pacyna (71), Seidler (79)
Jeziorak Chwałowice - Słowianin Grębów 2:1 (0:0)
Skwara (70, 90+3) - Piechniak (59)
San Kłyżów - Pogoń Leżajsk 0:0
Pauzowała Olimpia Pysznica.

Tabela za www.regiowyniki.pl

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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