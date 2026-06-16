Bramkarz Sparty zdobył bramkę uderzeniem z własnej połowy

Stal objęła prowadzenie w 82. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę zgrał głową na piąty metr Paweł Żółtek, następnie w poprzeczkę „główkował” Antoni Siembida, aż w końcu celnie głową uderzył Kamil Opoka. Trzy minuty później Sparta wyrównała. Z rzutu wolnego bitego z własnej połowy z okolic środka boiska. Radosław Kolano kropnął w kierunku bramki, Mateusz Sudoł wbiegł przed bramkarza Stali - sędzia uznał, że napastnik Sparty nie faulował - i piłka otarła się o wewnętrzną część poprzeczki i wpadła do siatki.
Stal II Stalowa Wola - Sparta Jeżowe 1:1 (0:0)
1-0 Opoka (82), 1-1 Kolano (85)
Stal: Madej - Książek, Moskal, Żółtek, Drozd (46 Słowik), Kominek, Opoka, Sławek (74 Walicki), Wójs, Ziemian, Kopeć (46 Siembida).
Sparta: Kolano - Marut, Piela, Gumieniak (50 Żak), K.Misiak (83 B.Misiak), Kusik, Furtak (73 Sałek), Majczak, Bulec, Janusz (90 Szot), Sudoł.
Sędziował: Paweł Okleciński (Zdziechowice)
W pozostałych meczach 30. kolejki:
LKS Brzyska Wola - Sokół Kamień 0:1 (0:1)
Kvaterniuk (45)
LZS Zdziary - Siarka II 3:0 (1:0)
Łuczak (33, 90), Siudak (47)
Unia Nowa Sarzyna - Stal Nowa Dęba 2:3 (1:1)
Wilk (14-sam.), Wilkos (88) - Serafin (3), Stypa (54), Czyrny (67)
Tanew Wólka Tanewska - Czarni Lipa 3:0 (0:0)
Pieróg (67), Pacyna (71), Seidler (79)
Jeziorak Chwałowice - Słowianin Grębów 2:1 (0:0)
Skwara (70, 90+3) - Piechniak (59)
San Kłyżów - Pogoń Leżajsk 0:0
Pauzowała Olimpia Pysznica.
Tabela za www.regiowyniki.pl
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