Bramkarz Sparty zdobył bramkę uderzeniem z własnej połowy

Stal objęła prowadzenie w 82. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę zgrał głową na piąty metr Paweł Żółtek, następnie w poprzeczkę „główkował” Antoni Siembida, aż w końcu celnie głową uderzył Kamil Opoka. Trzy minuty później Sparta wyrównała. Z rzutu wolnego bitego z własnej połowy z okolic środka boiska. Radosław Kolano kropnął w kierunku bramki, Mateusz Sudoł wbiegł przed bramkarza Stali - sędzia uznał, że napastnik Sparty nie faulował - i piłka otarła się o wewnętrzną część poprzeczki i wpadła do siatki.

Stal II Stalowa Wola - Sparta Jeżowe 1:1 (0:0)

1-0 Opoka (82), 1-1 Kolano (85)

Stal: Madej - Książek, Moskal, Żółtek, Drozd (46 Słowik), Kominek, Opoka, Sławek (74 Walicki), Wójs, Ziemian, Kopeć (46 Siembida).

Sparta: Kolano - Marut, Piela, Gumieniak (50 Żak), K.Misiak (83 B.Misiak), Kusik, Furtak (73 Sałek), Majczak, Bulec, Janusz (90 Szot), Sudoł.

Sędziował: Paweł Okleciński (Zdziechowice)

W pozostałych meczach 30. kolejki:

LKS Brzyska Wola - Sokół Kamień 0:1 (0:1)

Kvaterniuk (45)

LZS Zdziary - Siarka II 3:0 (1:0)

Łuczak (33, 90), Siudak (47)

Unia Nowa Sarzyna - Stal Nowa Dęba 2:3 (1:1)

Wilk (14-sam.), Wilkos (88) - Serafin (3), Stypa (54), Czyrny (67)

Tanew Wólka Tanewska - Czarni Lipa 3:0 (0:0)

Pieróg (67), Pacyna (71), Seidler (79)

Jeziorak Chwałowice - Słowianin Grębów 2:1 (0:0)

Skwara (70, 90+3) - Piechniak (59)

San Kłyżów - Pogoń Leżajsk 0:0

Pauzowała Olimpia Pysznica.

Tabela za www.regiowyniki.pl