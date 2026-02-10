Miesięcznik
Stalowa Wola 10 lutego 2026

Bracia Adamczykowie w Stalowej Woli - wystawa „Współbrzmienie 3”

Już 12 lutego o godzinie 19 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się wernisaż wyjątkowej wystawy „Współbrzmienie 3”, prezentującej prace Piotra i Witolda Adamczyków. Ekspozycja obejmuje zarówno wspólne obrazy, jak i indywidualne realizacje braci bliźniaków.


Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wystawie znajdą się dzieła z cyklu „Autoportret wewnętrzny” oraz wcześniejsze prace z cyklu „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa”. Projekt „Autoportret wewnętrzny” kontynuuje wcześniejszy cykl, który w latach 2017–2018 był prezentowany w dziewięciu galeriach w różnych miastach Polski.

- Rezultatem tamtego projektu było dojście do koncepcji malowania jednego, wspólnego obrazu, będącego odpowiednikiem naszej tożsamości jako bliźniaków jednojajowych - mówią artyści.

W najnowszym cyklu Adamczykowie skupili się na wspólnym tworzeniu, rezygnując z indywidualnego ego. - Wnętrza galerii, w których prezentowaliśmy nasze prace, były nie tylko odzwierciedleniem naszych przeżyć w czasie tworzenia, lecz również wspólnym wnętrzem, w którym znajdowaliśmy się na początku naszej egzystencji. To głębsze wejście w nasz jednorodny świat - tłumaczą bracia.

Projekt „Autoportret wewnętrzny” porusza temat dwoistości osobowości w kontekście twórczości bliźniaczej i pokazuje, jak blisko powiązane mogą być indywidualne doświadczenia w procesie artystycznym.

Wernisaż w Miejskim Domu Kultury będzie okazją, by osobiście zobaczyć dzieła braci Adamczyków i zanurzyć się w ich wyjątkowym, wspólnym świecie, który powstaje w symbiozie indywidualności i współpracy.

PIOTR ADAMCZYK

Urodzony w 1966 r. w Nowej Dębie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Edukacji Wizualnej w Łodzi. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realizm. Współpracował z gazetami wykonując dla nich rysunki, karykatury m.in. z Przeglądem Kolbuszowskim i Nowinami.

WITOLD ADAMCZYK

Urodzony w 1966 r. w Nowej Dębie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kierunku wychowania plastycznego w latach 1987-1992. Dyplom w 1992 r. w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego.

Doktorat w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika.


Karolina Kusińska

Dziennikarka

