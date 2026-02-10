Borsuk i koledzy na Bliskim Wschodzie

WDS należą do największych światowych spotkań producentów uzbrojenia i otwierają kalendarz rocznych targów obronnych. Bliski Wschód jest niezwykle obiecującym rynkiem stąd olbrzymie zainteresowanie pięciodniowym (8-12.02) wydarzeniem w Rijadzie. Setki stoisk najbardziej znanych firm zbrojeniowych i tysiące odwiedzających, a wszystko pod królewskim patronatem. Przedstawiciele dworu Saudów pojawiają się obowiązkowo na VIP Day, który oficjalnie otwiera drzwi do nawiązywania strategicznych partnerstw.

HSW pojechała na piaski zakrywające roponośne złoża w towarzystwie m.in. ZM Tarnów, Mesko i PIT Radwar. Stalowowolanie chwalą się Bojowym Wozem Piechoty Borsuk, Ciężkim BWP Ratel i Pojazdem Minowania Narzutowego Baobab-K. Oczywiście największym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się zbrojeniowe nowinki, a taką jest CBWP Ratel. To stalowowolska konstrukcja na podwoziu Borsuka, która prawdopodobnie będzie produkowana w Poznaniu. Ratel nie ma jeszcze ostatecznej wersji, ciągle jest unowocześniany i dozbrajany i jeszcze niejeden raz będzie o nim głośno. Na razie występuje w wersji modelu. Ma duże szanse podbić rynki arabskie, podobnie jak inne wozy z HSW pokazywane w Rijadzie. To może być kierunek ekspansji PGZ, po zaspokojeniu zbrojeniowego głodu rodzimej armii.