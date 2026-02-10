Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. HSW
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 lutego 2026

Borsuk i koledzy na Bliskim Wschodzie

W Rijadzie trwa World Defence Show 2026. Na targach w stolicy Arabii Saudyjskiej swoje stoisko ma Polska Grupa Zbrojeniowa, którego sporą część zajmują trzy flagowe produkty „made in HSW”: Borsuk, Ratel i Baobab-K.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

WDS należą do największych światowych spotkań producentów uzbrojenia i otwierają kalendarz rocznych targów obronnych. Bliski Wschód jest niezwykle obiecującym rynkiem stąd olbrzymie zainteresowanie pięciodniowym (8-12.02) wydarzeniem w Rijadzie. Setki stoisk najbardziej znanych firm zbrojeniowych i tysiące odwiedzających, a wszystko pod królewskim patronatem. Przedstawiciele dworu Saudów pojawiają się obowiązkowo na VIP Day, który oficjalnie otwiera drzwi do nawiązywania strategicznych partnerstw.

HSW pojechała na piaski zakrywające roponośne złoża w towarzystwie m.in. ZM Tarnów, Mesko i PIT Radwar. Stalowowolanie chwalą się Bojowym Wozem Piechoty Borsuk, Ciężkim BWP Ratel i Pojazdem Minowania Narzutowego Baobab-K. Oczywiście największym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się zbrojeniowe nowinki, a taką jest CBWP Ratel. To stalowowolska konstrukcja na podwoziu Borsuka, która prawdopodobnie będzie produkowana w Poznaniu. Ratel nie ma jeszcze ostatecznej wersji, ciągle jest unowocześniany i dozbrajany i jeszcze niejeden raz będzie o nim głośno. Na razie występuje w wersji modelu. Ma duże szanse podbić rynki arabskie, podobnie jak inne wozy z HSW pokazywane w Rijadzie. To może być kierunek ekspansji PGZ, po zaspokojeniu zbrojeniowego głodu rodzimej armii.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 11 mln zł na cyfrową transformację Szpitala Powiatowego
Stalowa Wola
Ponad 11 mln zł na cyfrową transformację Szpitala Powiatowego
Bracia Adamczykowie w Stalowej Woli - wystawa „Współbrzmienie 3”
Stalowa Wola
Bracia Adamczykowie w Stalowej Woli - wystawa „Współbrzmienie 3”
Milionowe wsparcie dla OSP. Nowy sprzęt trafił do strażaków
Stalowa Wola
Milionowe wsparcie dla OSP. Nowy sprzęt trafił do strażaków
Służby przerwały narkotykowy proceder. Zatrzymano 14 podejrzanych
Służby przerwały narkotykowy proceder. Zatrzymano 14 podejrzanych
Dzień Bezpiecznego Internetu - ważny temat także w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dzień Bezpiecznego Internetu - ważny temat także w Stalowej Woli
Pamięć o ofiarach Golgoty Wschodu
Stalowa Wola
Pamięć o ofiarach Golgoty Wschodu
Oszustwo na sprzedaż koców. 90-latka straciła 27 tysięcy złotych
Nisko
Oszustwo na sprzedaż koców. 90-latka straciła 27 tysięcy złotych
Ścieżki nie będzie
Radomyśl nad Sanem
Ścieżki nie będzie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu