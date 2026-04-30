Nisko 30 kwietnia 2026

Booktalking w Nisku: uczniowie zachęcali do czytania bez zdradzania fabuły

23 kwietnia w niżańskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbył się konkurs czytelniczy „Booktalking”, który zgromadził 35 uczestników ze szkół powiatu niżańskiego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zadaniem młodych miłośników literatury było przedstawienie wybranej książki w kilka minut tak, by zaciekawić słuchaczy i zachęcić ich do lektury - bez zdradzania zakończenia.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I–IV oraz V–VIII. Jury oceniało m.in. płynność wypowiedzi, sposób budowania napięcia i kulturę słowa. Na scenie pojawiły się nie tylko klasyczne recenzje, ale też inscenizacje i rekwizyty.

W kategorii młodszej pierwsze miejsce zajęła Ludwika Jagiełło z ZS-P nr 3 w Nisku, a w starszej - Marcel Kucharski z tej samej szkoły. Przyznano także drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia.

Nagrody wręczyli przedstawiciele samorządu: Adam Sikora, wiceburmistrz Niska, oraz Sylwester Daśko, przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego.

Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, filia w Nisku.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 3,5 promila na hulajnodze
Zaleszany
Ponad 3,5 promila na hulajnodze
Majówka na luzie - jak spędzić długi weekend bez wyjazdu?
Stalowa Wola
Majówka na luzie - jak spędzić długi weekend bez wyjazdu?
Powstają nowe ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych
Harasiuki
Powstają nowe ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych
Jak bezpiecznie spędzić majówkę?
Jak bezpiecznie spędzić majówkę?
Jeżowe zaprasza na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Jeżowe
Jeżowe zaprasza na uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uczniowie poznawali chemię w praktyce
Nisko
Uczniowie poznawali chemię w praktyce
Nowy defibrylator AED przy remizie OSP w Rudniku
Rudnik nad Sanem
Nowy defibrylator AED przy remizie OSP w Rudniku
Rudnik nad Sanem uczci Święto Konstytucji 3 Maja
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem uczci Święto Konstytucji 3 Maja
