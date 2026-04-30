Booktalking w Nisku: uczniowie zachęcali do czytania bez zdradzania fabuły

Zadaniem młodych miłośników literatury było przedstawienie wybranej książki w kilka minut tak, by zaciekawić słuchaczy i zachęcić ich do lektury - bez zdradzania zakończenia.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I–IV oraz V–VIII. Jury oceniało m.in. płynność wypowiedzi, sposób budowania napięcia i kulturę słowa. Na scenie pojawiły się nie tylko klasyczne recenzje, ale też inscenizacje i rekwizyty.

W kategorii młodszej pierwsze miejsce zajęła Ludwika Jagiełło z ZS-P nr 3 w Nisku, a w starszej - Marcel Kucharski z tej samej szkoły. Przyznano także drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia.

Nagrody wręczyli przedstawiciele samorządu: Adam Sikora, wiceburmistrz Niska, oraz Sylwester Daśko, przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego.

Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, filia w Nisku.