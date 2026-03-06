Bombardierzy ze Zdziar

1 marca rozegrano finał play-off 3 ligi podkarpackiej futsalu, w którym Tech-Project Jarosław pokonał Pizzerię Aniela Nowa Sarzyna 5:4. Najlepsza drużyna Podkarpacia zagra w dwumeczu barażowym o 2 ligę ze zwycięzcą rozgrywek prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, a został nim Migrond Ostrowsko Futsal.

Przypomnijmy, że w półfinałach play-off czwarty zespół sezonu zasadniczego, Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna pokonała zwycięzcę rozgrywek ligowych, Sympatycznych Nisko 5:4, a Tech-Project Jarosław (2) wyeliminował ZMM Maxpol Rzeszów (3), wygrywając 4:3.

Koronę króla strzelców z 30 zdobytymi bramkami w 11 meczach (9 w sezonie zasadniczym, półfinał i finał play-off) wywalczył Artur Łuczak. 36-letni wychowanek Unii Nowa Sarzyna reprezentuje od 3 lat LZS Zdziary, do których trafił z Sokoła Kamień. Miejsce drugie w klasyfikacji najlepszych strzelców (19 goli) zajął jego kolega klubowy Eryk Sarzyński - także były piłkarz Unii oraz Sokoła Kamień, a trzecie Juliusz Cupak z Sympatycznych Nisko (16 goli), z którym broni barw LZS Zdziary w meczach ligi okręgowej.

Artur Łuczak (fot. Agnieszka Kulka Photography)

Julisz Cupak (fot. sztafeta.www)