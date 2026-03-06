Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Pysznica Jarocin 6 marca 2026

Bombardierzy ze Zdziar

Artur Łuczak z Pizzerii Aniela Nowa Sarzyna został najlepszym strzelcem 3 ligi podkarpackiej futsalu w sezonie 2025/26, a na miejscu trzecim w rankingu najskuteczniejszych zawodników znalazł się inny piłkarz LZS Zdziary, reprezentujący w rozgrywkach halowych Sympatycznych Nisko - Juliusz Cupak.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

1 marca rozegrano finał play-off 3 ligi podkarpackiej futsalu, w którym Tech-Project Jarosław pokonał Pizzerię Aniela Nowa Sarzyna 5:4. Najlepsza drużyna Podkarpacia zagra w dwumeczu barażowym o 2 ligę ze zwycięzcą rozgrywek prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, a został nim Migrond Ostrowsko Futsal.

Przypomnijmy, że w półfinałach play-off czwarty zespół sezonu zasadniczego, Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna pokonała zwycięzcę rozgrywek ligowych, Sympatycznych Nisko 5:4, a Tech-Project Jarosław (2) wyeliminował ZMM Maxpol Rzeszów (3), wygrywając 4:3.

Koronę króla strzelców z 30 zdobytymi bramkami w 11 meczach (9 w sezonie zasadniczym, półfinał i finał play-off) wywalczył Artur Łuczak. 36-letni wychowanek Unii Nowa Sarzyna reprezentuje od 3 lat LZS Zdziary, do których trafił z Sokoła Kamień. Miejsce drugie w klasyfikacji najlepszych strzelców (19 goli) zajął jego kolega klubowy Eryk Sarzyński - także były piłkarz Unii oraz Sokoła Kamień, a trzecie Juliusz Cupak z Sympatycznych Nisko (16 goli), z którym broni barw LZS Zdziary w meczach ligi okręgowej.

Artur Łuczak (fot. Agnieszka Kulka Photography)
Julisz Cupak (fot. sztafeta.www)
www.podkarpackizpn.pl
Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Stalowa Wola
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Stalowa Wola
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy
Stalowa Wola
Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy
Mamy to! Stal po raz drugi ograła Minersów
Stalowa Wola
Mamy to! Stal po raz drugi ograła Minersów
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli
Złota Gwiazdka - najwyższy certyfikat PZPN dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola
Stalowa Wola
Złota Gwiazdka - najwyższy certyfikat PZPN dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola
Stal podejmie Minersów. Czas na zwycięstwo!
Stalowa Wola
Stal podejmie Minersów. Czas na zwycięstwo!
Na początek bezbramkowy remis z Podhalem
Stalowa Wola
Na początek bezbramkowy remis z Podhalem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu