Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Zdobywca wyrównującej bramki dla Stali Gorzyce, Dawid Różański
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 14 września 2025

Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem

Stal Gorzyce podejmowała w 8. kolejce Wisłoka Wiśniowa. Ostatni mecz obydwu drużyn w 4 lidze, w którym „biało-niebiescy” gościli zespół z powiatu strzyżowskiego, odbył się ponad 8 lat temu i zakończył zwycięstwem gości 3:0. Takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze ich spotkanie, rozgrywane jesienią 2026 roku w Wiśniowej.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Sobotni mecz dobrze ułożył się dla podopiecznych trenera Mariusza Stawarza, który po 8 latach ponownie prowadził zespół z Wiśniowej. W 7. minucie Arkadiusz Gil przeprowadził szybką akcję lewym skrzydłem, dograł spod linii końcowej pod bramkę, a tam Brazylijczyk Adrian Taiguer uprzedził na „krótkim słupku” Portugalczyka Landima i z 4 metrów wpakował piłkę do bramki.
Wyrównał w 66. minucie Dawid Różański. Po głębokiej wrzutce Rafała Machowskiego z rzutu wolnego, piłkę wybił przed siebie głową jeden z obrońców Wisłoka, doskoczył do niej natychmiast Dawid Różański i z 12-13 metrów huknął nie do obrony. Bramkarz Wisłoka nawet nie drgnął. Piłka zatrzepotała w siatce tuż pod poprzeczką bramki.

Stal Gorzyce – Wisłok Wiśniowa 1:1 (0:1)
0:1 Taiguer (7), 1:1 Rożański (66)

Stal: Paterek – Różański, Gomes, Pereira, Garstka (46 Machowski) – Rębisz, Winiarski, Machado, Kowalczyk (70 Główka) – Tenacious (46 Marut), Ivakhnenko.

Wisłok: Szurlej – Czelny, Fryc, B. Szymański, Gil – Koczela (74 Szczurek), Stopa, Krok, Czarnik (63 Kvavhakhia), Lorenc (72 Maik) – Taiguer (90 Kovtok).

Sędziował Adrian Cichy (Leżajsk)

TUTAJ fotorelacja z meczu - autor Jacek Kozieł/JK Fotografia Sportowa

TUTAJ mecz/bramki - 4miasta TV

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3
Stalowa Wola
Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3
8 medali dla reprezentacji Stalowej Woli
Stalowa Wola
8 medali dla reprezentacji Stalowej Woli
W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider
Stalowa Wola
W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider
Sandecja ugości „Stalówkę” na nowym stadionie, na którym zasiądzie 8000 kibiców!
Stalowa Wola
Sandecja ugości „Stalówkę” na nowym stadionie, na którym zasiądzie 8000 kibiców!
Ola i Hania na podium WKT w Zamościu
Stalowa Wola
Ola i Hania na podium WKT w Zamościu
Tylko dla orłów! Stalowa Wola Basket Cup II
Stalowa Wola
Tylko dla orłów! Stalowa Wola Basket Cup II
Krystian Bąk dołączył do elitarnego grona „Ludzi z Żelaza”
Stalowa Wola
Krystian Bąk dołączył do elitarnego grona „Ludzi z Żelaza”
Finał Lexus Rzeszów Kids Cup firmy Head
Stalowa Wola
Finał Lexus Rzeszów Kids Cup firmy Head
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu