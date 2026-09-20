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Stalowa Wola 20 września 2026

Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek

Od porażki rozpoczęli drugoligowe zmagania koszykarze Stali Stalowa Wola. W swoim pierwszym występie przegrali przed własna publicznością z Zagłębiem Sosnowiec. U zwycięzców pierwszoplanową postacią był Michał Szwedo, który koszykarskiego rzemiosła uczył się w… Stali Stalowa Wola. Drugim rywalem naszej drużyny będzie GMS Tarnowskie Góry.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

O porażce Stali zadecydowała przede wszystkim słaba gra naszej drużyny na tablicach. Koszykarze Zagłębia zanotowali 53 zbiórki (18 w ataku, 35 w obronie), a gospodarze tylko 25 (7 w ataku, 18 w obronie). Ponadto koszykarze z Sosnowca mieli dużo wyższą skuteczność w rzutach „za trzy” - z 18 prób trafili 11, Stal z 30 tylko 10. Także na linii rzutów wolnych celowniki naszych graczy były dzisiaj rozregulowane.

STAL - ZAGŁĘBIE 71:82 (20:18, 17:17, 20:28, 14:19)
STAL: Maciejak 15 (2x3), Klawa 11 (1x2), Zaguła 9 (2x3), Kunc 7 (1x3), Kubiak 2 oraz Siemianiuk 14 (1x3), Łabuda 9 (3x3), Jarecki 4, Jadaś.
ZAGŁĘBIE: Szwedo 27 (1x3), Nowak 20 (4x3, 9 zb.), Bogdanowicz 17 (5x3), Krakowiak 7 (7 zb., 9 as.), Olszański oraz Viscardi 4, Klonowski, Tokarz 3 (1x3), Krawiec, Najman, Boryka.
Sędziowali: Dominik Hałka, Michał Drewniak.
Widzów 430.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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