Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek

O porażce Stali zadecydowała przede wszystkim słaba gra naszej drużyny na tablicach. Koszykarze Zagłębia zanotowali 53 zbiórki (18 w ataku, 35 w obronie), a gospodarze tylko 25 (7 w ataku, 18 w obronie). Ponadto koszykarze z Sosnowca mieli dużo wyższą skuteczność w rzutach „za trzy” - z 18 prób trafili 11, Stal z 30 tylko 10. Także na linii rzutów wolnych celowniki naszych graczy były dzisiaj rozregulowane.

STAL - ZAGŁĘBIE 71:82 (20:18, 17:17, 20:28, 14:19)

STAL: Maciejak 15 (2x3), Klawa 11 (1x2), Zaguła 9 (2x3), Kunc 7 (1x3), Kubiak 2 oraz Siemianiuk 14 (1x3), Łabuda 9 (3x3), Jarecki 4, Jadaś.

ZAGŁĘBIE: Szwedo 27 (1x3), Nowak 20 (4x3, 9 zb.), Bogdanowicz 17 (5x3), Krakowiak 7 (7 zb., 9 as.), Olszański oraz Viscardi 4, Klonowski, Tokarz 3 (1x3), Krawiec, Najman, Boryka.

Sędziowali: Dominik Hałka, Michał Drewniak.

Widzów 430.