Tak jak w ubiegłym roku zajęcia odbywają się zarówno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, jak i Centrum Wikliniarstwa, co umożliwia dzieciom z niepełnosprawnościami poznanie nowego otoczenia, a ich w pełni sprawnym rówieśnikom zapoznanie się z miejscem i sprzętem, z jakich na co dzień korzystają ich nowi koledzy i koleżanki.

„Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II” obejmuje:

1. Piknik integracyjny z dmuchańcami, grami i zabawami poprowadzonymi przez animatorki oraz poczęstunkiem przygotowanym przez KGW Kopki.

2. Warsztaty sportowe z grami i zabawami ruchowymi poprowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów i oligofrenopedagogów, którzy przygotują ćwiczenia ogólnorozwojowe, wydolnościowe, poprawiające postawę, integracyjne, koordynacyjne i równoważne.

3. Wyjazd integracyjno-edukacyjny do papugarni i sali zabaw w Biłgoraju.

4. Warsztaty arteterapii poprowadzone przez doświadczonych plastyków i oligofrenopedagogów, w formie zajęć z malarstwa akrylowego na płótnie, zabaw z wykorzystaniem folii aluminiowej, tworzenia prac w technice frotażu oraz wykonywania przestrzennych kompozycji plastycznych z materiałów pochodzących z recyklingu.

5. Wyjazd integracyjno-terapeutyczny do alpakarni w Przędzelu

6. Zakończenie projektu i odsłonięcie w Centrum Wikliniarstwa wystawy prac powstałych na warsztatach.

Działania projektowe skierowane są do 15 dzieci w wieku od 7 do 12 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, kształcących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. W inicjatywę zaangażowanych jest również 15 dzieci w pełni sprawnych w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat, uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem. Łącznie w projekcie uczestniczy 30 dzieci, podzielonych na 3 grupy po 10 osób (5 dzieci z niepełnosprawnościami i 5 dzieci zdrowych). W pierwszej z nich znajdują się osoby w wieku od 7 do 8 lat, w drugiej od 9 do 10 lat, a w trzeciej od 11 do 12 lat. Taki sposób organizacji stwarza dzieciom przyjazne warunki i ułatwia nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Wspólny udział wszystkich uczestników w pikniku i wyjazdach pozwoli na pełną integrację oraz budowanie serdecznych więzi opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Za sprawą podjętych działań chcemy stworzyć przestrzeń, w której każda osoba – niezależnie od sprawności – poczuje się akceptowana, zrozumiana i otoczona wsparciem. Projekt wspiera wszechstronny rozwój dzieci – emocjonalny, społeczny, poznawczy i fizyczny.

Regularne zajęcia sportowo-ruchowe oraz warsztaty arteterapii pobudzą wyobraźnię, rozwiną zdolności manualne, zwiększą samodzielność i wzmocnią poczucie własnej wartości, jednocześnie zachęcając do pokonywania trudności. Połączenie zajęć z piknikiem i wycieczkami umożliwi dzieciom lepsze poznanie siebie nawzajem i zbudowanie trwałych, koleżeńskich więzi. Wspólna nauka i zabawa w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji pomoże przeciwdziałać wykluczeniu dzieci z niepełnosprawnościami, a dzieciom zdrowym pokaże, że różnorodność jest czymś w pełni naturalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Głównym projektu pt:. „Bliżej siebie - przełamujemy bariery. Edycja II”. Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.