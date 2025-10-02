Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Podróż poślubna
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 2 października 2025

Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem po raz kolejny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Publiczną Szkołą Podstawową nr 1, Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej realizuje inicjatywę mającą na celu budowanie mostów pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnościami a dziećmi w pełni zdrowymi, co prowadzić będzie do wypracowania relacji opartych na tolerancji, serdeczności i wzajemnej akceptacji.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Tak jak w ubiegłym roku zajęcia odbywają się zarówno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, jak i Centrum Wikliniarstwa, co umożliwia dzieciom z niepełnosprawnościami poznanie nowego otoczenia, a ich w pełni sprawnym rówieśnikom zapoznanie się z miejscem i sprzętem, z jakich na co dzień korzystają ich nowi koledzy i koleżanki.

„Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II” obejmuje:

1. Piknik integracyjny z dmuchańcami, grami i zabawami poprowadzonymi przez animatorki oraz poczęstunkiem przygotowanym przez KGW Kopki.

2. Warsztaty sportowe z grami i zabawami ruchowymi poprowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów i oligofrenopedagogów, którzy przygotują ćwiczenia ogólnorozwojowe, wydolnościowe, poprawiające postawę, integracyjne, koordynacyjne i równoważne.

3. Wyjazd integracyjno-edukacyjny do papugarni i sali zabaw w Biłgoraju.

4. Warsztaty arteterapii poprowadzone przez doświadczonych plastyków i oligofrenopedagogów, w formie zajęć z malarstwa akrylowego na płótnie, zabaw z wykorzystaniem folii aluminiowej, tworzenia prac w technice frotażu oraz wykonywania przestrzennych kompozycji plastycznych z materiałów pochodzących z recyklingu.

5. Wyjazd integracyjno-terapeutyczny do alpakarni w Przędzelu

6. Zakończenie projektu i odsłonięcie w Centrum Wikliniarstwa wystawy prac powstałych na warsztatach.

Działania projektowe skierowane są do 15 dzieci w wieku od 7 do 12 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, kształcących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. W inicjatywę zaangażowanych jest również 15 dzieci w pełni sprawnych w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat, uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem. Łącznie w projekcie uczestniczy 30 dzieci, podzielonych na 3 grupy po 10 osób (5 dzieci z niepełnosprawnościami i 5 dzieci zdrowych). W pierwszej z nich znajdują się osoby w wieku od 7 do 8 lat, w drugiej od 9 do 10 lat, a w trzeciej od 11 do 12 lat. Taki sposób organizacji stwarza dzieciom przyjazne warunki i ułatwia nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Wspólny udział wszystkich uczestników w pikniku i wyjazdach pozwoli na pełną integrację oraz budowanie serdecznych więzi opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Za sprawą podjętych działań chcemy stworzyć przestrzeń, w której każda osoba – niezależnie od sprawności – poczuje się akceptowana, zrozumiana i otoczona wsparciem. Projekt wspiera wszechstronny rozwój dzieci – emocjonalny, społeczny, poznawczy i fizyczny.

Regularne zajęcia sportowo-ruchowe oraz warsztaty arteterapii pobudzą wyobraźnię, rozwiną zdolności manualne, zwiększą samodzielność i wzmocnią poczucie własnej wartości, jednocześnie zachęcając do pokonywania trudności. Połączenie zajęć z piknikiem i wycieczkami umożliwi dzieciom lepsze poznanie siebie nawzajem i zbudowanie trwałych, koleżeńskich więzi. Wspólna nauka i zabawa w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji pomoże przeciwdziałać wykluczeniu dzieci z niepełnosprawnościami, a dzieciom zdrowym pokaże, że różnorodność jest czymś w pełni naturalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Głównym projektu pt:. „Bliżej siebie - przełamujemy bariery. Edycja II”. Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pływalnia nie jest z… gumy
Stalowa Wola
Pływalnia nie jest z… gumy
Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią
Stalowa Wola
Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią
Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku
Rudnik nad Sanem
Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku
Warsztaty sportowo-ruchowe i piknik integracyjny w ramach projektu „Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II"
Rudnik nad Sanem
Warsztaty sportowo-ruchowe i piknik integracyjny w ramach projektu „Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II"
Poligon Lipa. Tu Ukraina uczy się walki dronami
Zaklików
Poligon Lipa. Tu Ukraina uczy się walki dronami
Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?
Stalowa Wola
Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?
Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym
Zaklików
Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym
Od stycznia trzy ulice w Stalowej Woli przejdą pod zarząd gminy
Stalowa Wola
Od stycznia trzy ulice w Stalowej Woli przejdą pod zarząd gminy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu