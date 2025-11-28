Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 listopada 2025

Blisko 3,5 promila i za kierownicą. 45-latka doprowadziła do kolizji na ul. Staszica

Stalowowolscy policjanci zatrzymali 45-letnią mieszkankę powiatu, która prowadziła samochód, mając blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Kobieta, będąc w takim stanie, wsiadła za kierownicę volkswagena i doprowadziła do zderzenia z toyotą.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do kolizji doszło w środę, 26 listopada, przed godziną 13, na ul. Staszica w Stalowej Woli. Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwej kierującej, która spowodowała kolizję.

- Z relacji zgłaszającego wynikało, że chcąc skręcić w ul. Leśną zatrzymał swój pojazd, wówczas w jego tył uderzył volkswagen. Na szczęście w wyniku tego zderzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kiedy pokrzywdzony podszedł do volkswagena, wyczuł alkohol od kobiety siedzącej za kierownicą auta. Kierująca nie chciała, aby na miejsce wzywać policyjny patrol i próbowała odjechać, wówczas pokrzywdzony zabrał jej kluczyki ze stacyjki i uniemożliwił jej dalszą jazdę - relacjonuje st. asp. Małgorzata Kania z KPP w Stalowej Woli.

Na miejscu pojawili się policjanci, którzy przebadali kobietę alkomatem. Wynik badania był jednoznaczny - 45-latka miała blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Została zatrzymana i trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

Kobieta usłyszała już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy.

Teraz sprawa trafi do sądu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej do 3 lat więzienia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Gmina Pysznica Liderem powiatu stalowowolskiego
Pysznica
Gmina Pysznica Liderem powiatu stalowowolskiego
Bieliny świętują 10-lecie działalności Stowarzyszenia „Bieliny - wieś nad Sanem”
Ulanów
Bieliny świętują 10-lecie działalności Stowarzyszenia „Bieliny - wieś nad Sanem”
Uczniowie RCEZ w Nisku zdobywają doświadczenie zawodowe w Irlandii
Nisko
Uczniowie RCEZ w Nisku zdobywają doświadczenie zawodowe w Irlandii
Dzień Nitkowania
Dzień Nitkowania
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Harasiuki
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy
Nisko
Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy
Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków
Stalowa Wola
Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków
Święty Mikołaj - poszukiwany
Stalowa Wola
Święty Mikołaj - poszukiwany
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu