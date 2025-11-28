Blisko 3,5 promila i za kierownicą. 45-latka doprowadziła do kolizji na ul. Staszica

Do kolizji doszło w środę, 26 listopada, przed godziną 13, na ul. Staszica w Stalowej Woli. Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwej kierującej, która spowodowała kolizję.

- Z relacji zgłaszającego wynikało, że chcąc skręcić w ul. Leśną zatrzymał swój pojazd, wówczas w jego tył uderzył volkswagen. Na szczęście w wyniku tego zderzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kiedy pokrzywdzony podszedł do volkswagena, wyczuł alkohol od kobiety siedzącej za kierownicą auta. Kierująca nie chciała, aby na miejsce wzywać policyjny patrol i próbowała odjechać, wówczas pokrzywdzony zabrał jej kluczyki ze stacyjki i uniemożliwił jej dalszą jazdę - relacjonuje st. asp. Małgorzata Kania z KPP w Stalowej Woli.

Na miejscu pojawili się policjanci, którzy przebadali kobietę alkomatem. Wynik badania był jednoznaczny - 45-latka miała blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Została zatrzymana i trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

Kobieta usłyszała już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy.

Teraz sprawa trafi do sądu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej do 3 lat więzienia.