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Zaklików 16 czerwca 2026

Blisko 2 promile alkoholu miał kierujący hulajnogą elektryczną

35-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego odpowie przed sądem za kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów z Posterunku Policji w Zaklikowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 15 czerwca po godzinie 19 w miejscowości Zdziechowice. Funkcjonariusze pełniący służbę zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną i podjęli wobec niego interwencję.

Podczas kontroli okazało się, że 35-latek jest pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mieszkaniec powiatu stalowowolskiego poniesie konsekwencje prawne. Sprawa trafi do sądu.

Policja przypomina, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kierowanie takim pojazdem po alkoholu stwarza zagrożenie zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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