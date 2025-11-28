Bieliny świętują 10-lecie działalności Stowarzyszenia „Bieliny - wieś nad Sanem”

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku z inicjatywy grupy pasjonatów chcących integrować mieszkańców i dbać o kulturę, tradycję oraz walory przyrodnicze nadsańskiej wsi. Od początku działalności celem było tworzenie przestrzeni, w której każdy - niezależnie od wieku - może rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w wydarzeniach i współtworzyć projekty wzmacniające lokalną tożsamość.

Dzięki szerokiej współpracy z mieszkańcami, samorządem i innymi organizacjami z regionu, Stowarzyszenie zrealizowało w ciągu dziesięciu lat dziesiątki przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i promocyjnych, które na stałe wpisały się w życie Bielin.

Podczas jubileuszowego spotkania przypomniano najważniejsze inicjatywy oraz zaprezentowano dorobek minionej dekady. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać podziękowań skierowanych do członków, wolontariuszy, partnerów i sponsorów, których zaangażowanie pozwoliło na rozwój licznych projektów.

Nie zabrakło również symbolicznego momentu świętowania - uroczystość zakończyła się wspólnym dzieleniem jubileuszowego tortu, które sprzyjało rozmowom, wspomnieniom i integracji mieszkańców różnych pokoleń.

Powiat Niżański podczas wydarzenia reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko oraz członkowie Zarządu: Magdalena Hasiak i Adam Mach. Przekazali oni gratulacje oraz podkreślili znaczenie działalności Stowarzyszenia dla rozwoju społecznego, kulturowego i integracyjnego gminy.

Dziesięciolecie Stowarzyszenia „Bieliny - wieś nad Sanem” to nie tylko jubileusz organizacji, ale także święto całej lokalnej społeczności. To dekada wspólnej pracy i inicjatyw, które zmieniały Bieliny na lepsze. Przed Stowarzyszeniem kolejne lata wyzwań, pomysłów i działań, które - jak życzą sobie mieszkańcy - przyniosą jeszcze więcej dobrej energii i wspólnej radości.

Fot. Bielińska Grupa Działania