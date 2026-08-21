Biegi Zwycięstwa w Jarocinie. Ponad 200 osób stanęło na starcie

Przed rozpoczęciem zawodów przedstawiciele władz gminy i rodziny patronów złożyli kwiaty na grobie Sebastiana Małka na cmentarzu parafialnym w Jarocinie.
O godz. 16 rozpoczęły się biegi dziecięce i młodzieżowe. Wzięło w nich udział 115 młodych zawodników. Godzinę później wystartował Bieg Główny na dystansie 5 km, w którym rywalizowało 123 zawodników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcom wręczono puchary podczas uroczystości na scenie plenerowej.
Jedną z dodatkowych nagród był puchar dla zawodnika lub zawodniczki, których czas był najbardziej zbliżony do 19 minut i 20 sekund. Wynik symbolizował rok 1920 i upamiętniał Cud nad Wisłą.
Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna. O godz. 19.30 wystąpił zespół Megustar, o 21 na scenie pojawił się Milano, a imprezę zakończył DJ Duck.
WYNIKI BIEG DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWY:
Dziewczęta rocznik 2020 i młodsze – 100 m
I miejsce Aleksandra Wołoszyn
II miejsce Laura Kunysz
III miejsce Laura Krajanowska
Chłopcy rocznik 2020 i młodsi – 100 m
I miejsce Maksymilian Głuszak
II miejsce Filip Sojka
III miejsce Nikodem Biskup
Dziewczęta rocznik 2019/2018 – 200 m
I miejsce Karina Kunysz
II miejsce Julia Majka
III miejsce Natalia Markowska
Chłopcy rocznik 2019/2018 – 200 m
I miejsce Gabriel Banasik
II miejsce Michał Podpora
III miejsce Franciszek Głuszak
Dziewczęta rocznik 2017/2016 – 300 m
I miejsce Zuzanna Markowska
II miejsce Natalia Miazgowicz
III miejsce Zofia Lach
Chłopcy rocznik 2017/2016 – 300 m
I miejsce Wiktor Góral
II miejsce Norbert Góral
III miejsce Kacper Jaśkowski
Dziewczęta rocznik 2015/2014- 400 m
I miejsce Milena Sekucja
II miejsce Aleksandra Świeca
III miejsce Wiktoria Sudoł
Chłopcy rocznik 2015/2014 – 400 m
I miejsce Antoni Pietroniec
II miejsce Kevin Bobula
III miejsce Dominik Stec
Dziewczęta rocznik od 2013 do 2009 – 600 m
I miejsce Emilia Karkut
II miejsce Zofia Bielak
III miejsce Celina Rabczak
Chłopcy rocznik od 2013 do 2009 – 600 m
I miejsce Patryk Wolak
II miejsce Rafał Wojtak
III miejsce Dawid Wojtak
Najmłodszy zawodnik – Przemysław Prus
Najstarszy zawodnik – Tadeusz Kasprzak
Najszybszy zawodnik z Gminy Jarocin – Mariusz Mierzwa
Najszybsza zawodniczka z Gminy Jarocin – Dominika Żak
WYNIKI BIEG GŁÓWNY KOBIETY:
Kategorie wiekowe – 5 km , kobiety
Kategoria I – 18 – 29 lat
I miejsce Weronika Pieróg
II miejsce Maria Urban
III miejsce Magdalena Barczewska
Kategoria II – 30 – 39 lat
I miejsce Natalia Kończyk
II miejsce Joanna Majka
III miejsce Paulina Grębowiec-Kowalska
Kategoria III – 40 – 49 lat
I miejsce Barbara Skrzypczak
II miejsce Paulina Mikus
III miejsce Ania Sojka
Kategoria IV – 50 – 59 lat
I miejsce Katarzyna Bodak
II miejsce Jolanta Żebrowska
III miejsce Elżebieta Nowak
Kategoria V – 60 lat i więcej
I miejsce Małgorzata Domaradzka
II miejsce Jagoda Bassara
III miejsce Małgorzata Lustych
WYNIKI BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYŹNI:
Kategorie wiekowe – 5 km , mężczyźni
Kategoria I – 18 – 29 lat
I miejsce Dawid Żak
II miejsce Raul Stręciwilk
III miejsce Mateusz Durtka
Kategoria II – 30 – 39 lat
I miejsce Mariusz Mierzwa
II miejsce Janusz Gęśla
III miejsce Adrian Walat
Kategoria III – 40 – 49 lat
I miejsce Marcin Nowak
II miejsce Grzegorz Wójs
III miejsce Piotr Błądek
Kategoria IV – 50 – 59 lat
I miejsce Stanisław Łuczak
II miejsce Stanisław Dec
III miejsce Krzysztof Bździuch
Kategoria V – 60 lat i więcej
I miejsce Zbigniew Urbański
II miejsce Stanisław Bijak
III miejsce Tomasz Laska
Wyniki kategoria OPEN – 5 km – kobiety
I miejsce Monika Bauer
II miejsce Gosia Fietko
III miejsce Małgorzata Siembida
Wyniki kategoria OPEN – 5 km – mężczyźni
I miejsce Sylwester Lepiarz
II miejsce Wojciechowski Michał
III miejsce Oliwer Canavan
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