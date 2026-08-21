Biegi Zwycięstwa w Jarocinie. Ponad 200 osób stanęło na starcie

Przed rozpoczęciem zawodów przedstawiciele władz gminy i rodziny patronów złożyli kwiaty na grobie Sebastiana Małka na cmentarzu parafialnym w Jarocinie.

O godz. 16 rozpoczęły się biegi dziecięce i młodzieżowe. Wzięło w nich udział 115 młodych zawodników. Godzinę później wystartował Bieg Główny na dystansie 5 km, w którym rywalizowało 123 zawodników.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcom wręczono puchary podczas uroczystości na scenie plenerowej.

Jedną z dodatkowych nagród był puchar dla zawodnika lub zawodniczki, których czas był najbardziej zbliżony do 19 minut i 20 sekund. Wynik symbolizował rok 1920 i upamiętniał Cud nad Wisłą.

Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna. O godz. 19.30 wystąpił zespół Megustar, o 21 na scenie pojawił się Milano, a imprezę zakończył DJ Duck.

WYNIKI BIEG DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWY:

Dziewczęta rocznik 2020 i młodsze – 100 m I miejsce Aleksandra Wołoszyn II miejsce Laura Kunysz III miejsce Laura Krajanowska

Chłopcy rocznik 2020 i młodsi – 100 m I miejsce Maksymilian Głuszak II miejsce Filip Sojka III miejsce Nikodem Biskup

Dziewczęta rocznik 2019/2018 – 200 m I miejsce Karina Kunysz II miejsce Julia Majka III miejsce Natalia Markowska

Chłopcy rocznik 2019/2018 – 200 m I miejsce Gabriel Banasik II miejsce Michał Podpora III miejsce Franciszek Głuszak

Dziewczęta rocznik 2017/2016 – 300 m I miejsce Zuzanna Markowska II miejsce Natalia Miazgowicz III miejsce Zofia Lach

Chłopcy rocznik 2017/2016 – 300 m I miejsce Wiktor Góral II miejsce Norbert Góral III miejsce Kacper Jaśkowski

Dziewczęta rocznik 2015/2014- 400 m I miejsce Milena Sekucja II miejsce Aleksandra Świeca III miejsce Wiktoria Sudoł

Chłopcy rocznik 2015/2014 – 400 m I miejsce Antoni Pietroniec II miejsce Kevin Bobula III miejsce Dominik Stec

Dziewczęta rocznik od 2013 do 2009 – 600 m I miejsce Emilia Karkut II miejsce Zofia Bielak III miejsce Celina Rabczak

Chłopcy rocznik od 2013 do 2009 – 600 m I miejsce Patryk Wolak II miejsce Rafał Wojtak III miejsce Dawid Wojtak

Najmłodszy zawodnik – Przemysław Prus

Najstarszy zawodnik – Tadeusz Kasprzak

Najszybszy zawodnik z Gminy Jarocin – Mariusz Mierzwa

Najszybsza zawodniczka z Gminy Jarocin – Dominika Żak

WYNIKI BIEG GŁÓWNY KOBIETY:

Kategorie wiekowe – 5 km , kobiety

Kategoria I – 18 – 29 lat I miejsce Weronika Pieróg II miejsce Maria Urban III miejsce Magdalena Barczewska

Kategoria II – 30 – 39 lat I miejsce Natalia Kończyk II miejsce Joanna Majka III miejsce Paulina Grębowiec-Kowalska

Kategoria III – 40 – 49 lat I miejsce Barbara Skrzypczak II miejsce Paulina Mikus III miejsce Ania Sojka

Kategoria IV – 50 – 59 lat I miejsce Katarzyna Bodak II miejsce Jolanta Żebrowska III miejsce Elżebieta Nowak

Kategoria V – 60 lat i więcej I miejsce Małgorzata Domaradzka II miejsce Jagoda Bassara III miejsce Małgorzata Lustych

WYNIKI BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYŹNI:

Kategorie wiekowe – 5 km , mężczyźni

Kategoria I – 18 – 29 lat I miejsce Dawid Żak II miejsce Raul Stręciwilk III miejsce Mateusz Durtka

Kategoria II – 30 – 39 lat I miejsce Mariusz Mierzwa II miejsce Janusz Gęśla III miejsce Adrian Walat

Kategoria III – 40 – 49 lat I miejsce Marcin Nowak II miejsce Grzegorz Wójs III miejsce Piotr Błądek

Kategoria IV – 50 – 59 lat I miejsce Stanisław Łuczak II miejsce Stanisław Dec III miejsce Krzysztof Bździuch

Kategoria V – 60 lat i więcej I miejsce Zbigniew Urbański II miejsce Stanisław Bijak III miejsce Tomasz Laska

Wyniki kategoria OPEN – 5 km – kobiety

I miejsce Monika Bauer II miejsce Gosia Fietko III miejsce Małgorzata Siembida

Wyniki kategoria OPEN – 5 km – mężczyźni