Stalowa Wola 26 stycznia 2026

Biegi, koncerty i licytacje. 34. Finał WOŚP w Stalowej Woli

Stalowa Wola po raz kolejny pokazała, że ma wielkie serce. Podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę, mieszkańcy miasta i okolic aktywnie włączyli się w zbiórkę. Na chwilę obecną na koncie stalowowolskiego sztabu znajduje się 155,5 tysiąca złotych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Finałowe wydarzenia rozpoczęły się już w godzinach porannych. Jednym z pierwszych punktów programu był Turniej Darta, a także tradycyjny bieg „Policz się z cukrzycą”, który odbył się w Parku Miejskim. Na starcie stanęli biegacze rywalizujący na dystansie 3 tysięcy metrów, miłośnicy nordic walking (1500 m), uczestnicy biegów z psami na dystansie 1500 metrów, a także najmłodsi, którzy wzięli udział w biegach dziecięcych.

Jak co roku, biegowej części finału towarzyszył konkurs na najfajniejsze przebranie, który cieszył się dużym zainteresowaniem i dostarczył wielu pozytywnych emocji zarówno uczestnikom, jak i kibicom.

Nowością tegorocznego finału była współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji oraz młodych artystów, biegowi „Policz się z cukrzycą” towarzyszyły koncerty odbywające się na scenie PSM. Właśnie tam przeprowadzono również licytacje, z których udało się zebrać 24 tysiące złotych.

W ramach finału nie zabrakło także Maratonu Zumby, który odbył się w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym, oraz wielkoorkiestrowego sklepiku zlokalizowanego w galerii VIVO!, gdzie można było wesprzeć zbiórkę, nabywając gadżety WOŚP.

W tegoroczny finał w Stalowej Woli zaangażowało się 109 wolontariuszy, którzy przez cały dzień kwestowali na ulicach miasta i podczas wydarzeń finałowych.

Zbiórka wciąż trwa, a ostateczny wynik 34. Finału WOŚP w Stalowej Woli poznamy po zakończeniu liczenia wszystkich środków.

