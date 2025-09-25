Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 września 2025

Biblioteka otwiera Zielone Patio. Warsztaty i poezja na start

27 września, Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli oficjalnie otworzy Zielone Patio - nową przestrzeń odpoczynku, kultury i integracji przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program wydarzenia zapowiada się niezwykle ciekawie. O godzinie 10 odbędą się Międzypokoleniowe Warsztaty „Wiszace Ogrody”, podczas których uczestnicy będą tworzyć własne kompozycje typu kokedama. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy w Czytelni Biblioteki Głównej (tel. 15 842-10-63 wew. 106).

Z kolei o 12 miłośnicy literatury spotkają się podczas wydarzenia „Wiersze mają głos”, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Literackim „Witryna” oraz Grupą Literacką „Feniks”. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania poezji lokalnych twórców i rozmowy o literaturze - wstęp wolny.

Nowo otwarte Zielone Patio ma być miejscem sprzyjającym wspólnemu tworzeniu, słuchaniu i dzieleniu się inspiracjami. To projekt realizowany w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych, którego celem jest aktywizacja społeczna i rozwój lokalnych inicjatyw.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku
Nisko
Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku
Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie
Stalowa Wola
Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie
KONGRES ARMIA STALOWA WOLA 2025 – oglądaj na żywo!
Stalowa Wola
KONGRES ARMIA STALOWA WOLA 2025 – oglądaj na żywo!
Włamanie, kradzież auta i jazda po alkoholu
Bojanów
Włamanie, kradzież auta i jazda po alkoholu
Seminarium eksperckie z BGK i SANBankiem
Stalowa Wola
Seminarium eksperckie z BGK i SANBankiem
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na skrzyżowaniu Brandwicka–Podskarpowa
Stalowa Wola
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na skrzyżowaniu Brandwicka–Podskarpowa
Mieszkańcy Pysznicy domagają się kontroli Poczty Polskiej. Skarżą się na opóźnienia i błędy w doręczaniu
Pysznica
Mieszkańcy Pysznicy domagają się kontroli Poczty Polskiej. Skarżą się na opóźnienia i błędy w doręczaniu
Stalowa Wola stawia na rozwój ekologii. Do użytku oddano nowe autobusy elektryczne
Stalowa Wola
Stalowa Wola stawia na rozwój ekologii. Do użytku oddano nowe autobusy elektryczne
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu