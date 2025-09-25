Biblioteka otwiera Zielone Patio. Warsztaty i poezja na start

Program wydarzenia zapowiada się niezwykle ciekawie. O godzinie 10 odbędą się Międzypokoleniowe Warsztaty „Wiszace Ogrody”, podczas których uczestnicy będą tworzyć własne kompozycje typu kokedama. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy w Czytelni Biblioteki Głównej (tel. 15 842-10-63 wew. 106).

Z kolei o 12 miłośnicy literatury spotkają się podczas wydarzenia „Wiersze mają głos”, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Literackim „Witryna” oraz Grupą Literacką „Feniks”. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania poezji lokalnych twórców i rozmowy o literaturze - wstęp wolny.

Nowo otwarte Zielone Patio ma być miejscem sprzyjającym wspólnemu tworzeniu, słuchaniu i dzieleniu się inspiracjami. To projekt realizowany w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych, którego celem jest aktywizacja społeczna i rozwój lokalnych inicjatyw.