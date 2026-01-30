Biblioteczna Baza Robotów - kreatywne ferie w MBP

Zajęcia skierowane są do dzieci od 7. roku życia. Odbywać się będą w czasie ferii zimowych w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 11:00–12:00, w Bibliotece Głównej, w sali 1.10 na I piętrze - wstęp jest wolny i nie obowiązują zapisy, uczestnicy mogą dołączać w dowolnym momencie i brać udział w aktywnościach zgodnie ze swoimi możliwościami

Podczas zajęć dzieci będą mogły bawić się i eksperymentować z robotami edukacyjnymi, swobodnie sterować robotami Photon, rozwiązywać proste zadania logiczne, uczyć się poprzez zabawę, rozwijać umiejętności współpracy i integracji w grupie oraz kształtować podstawowe kompetencje cyfrowe - to doskonała okazja, by spędzić ferie w kreatywny i rozwijający sposób

Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w zajęciach i wspólnej zabawie - każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie i będzie mógł połączyć naukę z przyjemnością