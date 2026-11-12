Biało-czerwony Rozwadów. Tak świętowano 11 listopada

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na rozwadowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Jednym z jej najważniejszych punktów była uroczysta przysięga uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, Kompania Honorowa, Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko, poczty sztandarowe szkół i innych instytucji, harcerze, a także mażoretki „Różanki” z Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” oraz liczni mieszkańcy. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pułkownik Adam Bieniek, dowódca 18 Pułku Saperów w Nisku, przypomniał, że odzyskanie niepodległości było wynikiem wieloletniej walki i poświęcenia wielu pokoleń Polaków.

- Pragnę przypomnieć wszystkim, że niepodległość nie jest darem, ani przypadkiem, ale czymś, o co musimy nieustannie dbać, o co nieustannie musimy pielęgnować, a jeśli przyjdzie taka potrzeba, to jest to coś, o co musimy również walczyć - mówił.

Senator Janina Sagatowska zwróciła uwagę na znaczenie wspólnego świętowania i przekazywania historii kolejnym pokoleniom. Podkreśliła również rolę rodziny w budowaniu narodowej wspólnoty.

- Ja dzisiaj traktuję to, że jesteśmy jedną wielką, wspaniałą, stalowowolską rodziną - powiedziała.

Poseł Rafał Weber przypomniał, że patriotyzm w czasach zaborów przejawiał się nie tylko w walce zbrojnej, ale również w codziennej pracy, pielęgnowaniu języka, tradycji i wiary. Zaznaczył, że wartości te pozostają ważne także dzisiaj.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny mówił o potrzebie jedności i wspólnego działania, nie tylko od święta.

- Dzisiaj, patrząc na te wszystkie dokonania, bądźmy z tego dumni, bądźmy z tym silni, ale jednocześnie to wezwanie, które dzisiaj tak wszyscy właściwie powtarzamy, aby była jedność, aby była umiejętność wspólnego działania - podkreślił.

Zwieńczeniem obchodów było rozpalenie XIII Ogniska Patriotyzmu. Przy wspólnym ogniu mieszkańcy spotkali się, by śpiewać pieśni patriotyczne i wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości.