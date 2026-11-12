Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
0.0 / 5
Stalowa Wola 12 listopada 2026

Biało-czerwony Rozwadów. Tak świętowano 11 listopada

Mieszkańcy Stalowej Woli wspólnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się na Rynku w Rozwadowie. Nie zabrakło modlitwy w intencji Ojczyzny, uroczystej przysięgi uczniów klas mundurowych oraz XIII Ogniska Patriotyzmu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na rozwadowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Jednym z jej najważniejszych punktów była uroczysta przysięga uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, Kompania Honorowa, Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko, poczty sztandarowe szkół i innych instytucji, harcerze, a także mażoretki „Różanki” z Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” oraz liczni mieszkańcy. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pułkownik Adam Bieniek, dowódca 18 Pułku Saperów w Nisku, przypomniał, że odzyskanie niepodległości było wynikiem wieloletniej walki i poświęcenia wielu pokoleń Polaków.

- Pragnę przypomnieć wszystkim, że niepodległość nie jest darem, ani przypadkiem, ale czymś, o co musimy nieustannie dbać, o co nieustannie musimy pielęgnować, a jeśli przyjdzie taka potrzeba, to jest to coś, o co musimy również walczyć - mówił.

Senator Janina Sagatowska zwróciła uwagę na znaczenie wspólnego świętowania i przekazywania historii kolejnym pokoleniom. Podkreśliła również rolę rodziny w budowaniu narodowej wspólnoty.

- Ja dzisiaj traktuję to, że jesteśmy jedną wielką, wspaniałą, stalowowolską rodziną - powiedziała.

Poseł Rafał Weber przypomniał, że patriotyzm w czasach zaborów przejawiał się nie tylko w walce zbrojnej, ale również w codziennej pracy, pielęgnowaniu języka, tradycji i wiary. Zaznaczył, że wartości te pozostają ważne także dzisiaj.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny mówił o potrzebie jedności i wspólnego działania, nie tylko od święta.

- Dzisiaj, patrząc na te wszystkie dokonania, bądźmy z tego dumni, bądźmy z tym silni, ale jednocześnie to wezwanie, które dzisiaj tak wszyscy właściwie powtarzamy, aby była jedność, aby była umiejętność wspólnego działania - podkreślił.

Zwieńczeniem obchodów było rozpalenie XIII Ogniska Patriotyzmu. Przy wspólnym ogniu mieszkańcy spotkali się, by śpiewać pieśni patriotyczne i wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Osiedle Ogrodowe w Stalowej Woli z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia 2025”
Stalowa Wola
Osiedle Ogrodowe w Stalowej Woli z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia 2025”
Policja w Nisku kontroluje pustostany i altany działkowe
Nisko
Policja w Nisku kontroluje pustostany i altany działkowe
Wydra ustrzelił Sokoła
Nisko
Wydra ustrzelił Sokoła
Stalowa Wola z medalem Pucharu Polski. Alex Sitarski na podium w Wałbrzychu
Stalowa Wola
Stalowa Wola z medalem Pucharu Polski. Alex Sitarski na podium w Wałbrzychu
Pięciokrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski trenował z pięściarzami Stali Boxing Team
Stalowa Wola
Pięciokrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski trenował z pięściarzami Stali Boxing Team
Nowe Kraby na służbie
Stalowa Wola
Nowe Kraby na służbie
SK nexilis Poland poszukuje utalentowanych osób, które chcą kształtować przyszłość branży
Stalowa Wola
SK nexilis Poland poszukuje utalentowanych osób, które chcą kształtować przyszłość branży
Moda, sztuka i elegancja międzywojnia w Muzeum COP
Stalowa Wola
Moda, sztuka i elegancja międzywojnia w Muzeum COP
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu