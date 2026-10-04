Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin 4 października 2026

Biało-czerwony koncert! Lewandowski show i mistrzowskie kadry Daniela Tracza

To był wieczór, który kibice reprezentacji Polski zapamiętają na długo. Sześć goli, czyste konto i hat-trick Roberta Lewandowskiego! 3 października na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski efektownie rozbiła Rumunię w Lidze Narodów, a ten wyjątkowy wieczór z bliska uwiecznił wysłannik Podkarpackiego ZPN, fotoreporter Stali Stalowa Wola PSA - Daniel Tracz. W naszej galerii znajdziecie 100 jego zdjęć z tego meczu.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Co ciekawe, historia zatoczyła koło. Dziewięć lat temu, w poprzednim meczu Polski z Rumunią, Robert Lewandowski również zdobył trzy bramki. Wówczas jedno z trafień zanotował z rzutu karnego. Tym razem było podobnie, kapitan biało-czerwonych ponownie wykorzystał jedenastkę.

Przed wyjazdem do Warszawy Daniel Tracz mówił „Sztafecie”, iż mam przeczucie, że starcie z Rumunami będzie bardzo dobrze wspominał i po końcowym gwizdku trudno było o inne odczucia. Fotoreporter Stali Stalowa Wola PSA po raz kolejny był tam, gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Przygotował obszerną fotogalerię, na których zobaczycie nie tylko boiskowe emocje, ale również reakcje piłkarzy, ławkę rezerwowych, kibiców, lożę VIP i generalnie atmosferę tego wyjątkowego reprezentacyjnego wieczoru.

Jutro, 5 października reprezentacja Polski zakończy pierwszą rundę w Lidze Narodów UEFA. Biało-czerwonych czeka wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Początek spotkania na stadionie Bilino Polje o godzinie 20.45.

Bilans dotychczasowych spotkań Polski z Bośnią i Hercegowiną jest dla nas bardzo korzystny. Cztery zwycięstwa i dwa remisy, bilans bramkowy 6:3. Dwa z tych spotkań odbyły się w ramach Ligi Narodów jesienią 2020 roku. W pierwszym meczu Polska wygrała w Zenicy 2:1 po golach Kamila Glika i Kamila Grosickiego. W rewanżu we Wrocławiu biało-czerwoni zwyciężyli 3:0, a na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Lewandowski oraz Karol Linetty. Tym razem obu tych zawodników zabraknie. „Lewy” będzie pauzował za żółte kartki, natomiast Karol Linetty nie jest powoływany do reprezentacji przez selekcjonera Jerzego Urbana.

📸 Zapraszamy do fotogalerii. Polska - Rumunia 6:0 (1:0) Autor Daniel Tracz

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W Pruszkowie sześć goli i szósta porażka „Stalówki”
Stalowa Wola
W Pruszkowie sześć goli i szósta porażka „Stalówki”
Sto lat OSP w Hucie Krzeszowskiej
Harasiuki
Sto lat OSP w Hucie Krzeszowskiej
Szkoła w Woli Rzeczyckiej po termomodernizacji
Radomyśl nad Sanem
Szkoła w Woli Rzeczyckiej po termomodernizacji
Stal się przełamała i drużynę z Dąbrowy Górniczej pokonała!
Stal się przełamała i drużynę z Dąbrowy Górniczej pokonała!
Jesienne polowania w lasach koło Niska i Pysznicy
Nisko
Jesienne polowania w lasach koło Niska i Pysznicy
Lato pełne wydarzeń w Racławicach
Nisko
Lato pełne wydarzeń w Racławicach
„Zroluj zdrowie – siła wyborów”. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Stalowa Wola
„Zroluj zdrowie – siła wyborów”. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Nie żyje Jan Gotfryd
Stalowa Wola
Nie żyje Jan Gotfryd
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu