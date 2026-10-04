Biało-czerwony koncert! Lewandowski show i mistrzowskie kadry Daniela Tracza

Co ciekawe, historia zatoczyła koło. Dziewięć lat temu, w poprzednim meczu Polski z Rumunią, Robert Lewandowski również zdobył trzy bramki. Wówczas jedno z trafień zanotował z rzutu karnego. Tym razem było podobnie, kapitan biało-czerwonych ponownie wykorzystał jedenastkę.

Przed wyjazdem do Warszawy Daniel Tracz mówił „Sztafecie”, iż mam przeczucie, że starcie z Rumunami będzie bardzo dobrze wspominał i po końcowym gwizdku trudno było o inne odczucia. Fotoreporter Stali Stalowa Wola PSA po raz kolejny był tam, gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Przygotował obszerną fotogalerię, na których zobaczycie nie tylko boiskowe emocje, ale również reakcje piłkarzy, ławkę rezerwowych, kibiców, lożę VIP i generalnie atmosferę tego wyjątkowego reprezentacyjnego wieczoru.

Jutro, 5 października reprezentacja Polski zakończy pierwszą rundę w Lidze Narodów UEFA. Biało-czerwonych czeka wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Początek spotkania na stadionie Bilino Polje o godzinie 20.45.

Bilans dotychczasowych spotkań Polski z Bośnią i Hercegowiną jest dla nas bardzo korzystny. Cztery zwycięstwa i dwa remisy, bilans bramkowy 6:3. Dwa z tych spotkań odbyły się w ramach Ligi Narodów jesienią 2020 roku. W pierwszym meczu Polska wygrała w Zenicy 2:1 po golach Kamila Glika i Kamila Grosickiego. W rewanżu we Wrocławiu biało-czerwoni zwyciężyli 3:0, a na listę strzelców wpisali się dwukrotnie Lewandowski oraz Karol Linetty. Tym razem obu tych zawodników zabraknie. „Lewy” będzie pauzował za żółte kartki, natomiast Karol Linetty nie jest powoływany do reprezentacji przez selekcjonera Jerzego Urbana.

📸 Zapraszamy do fotogalerii. Polska - Rumunia 6:0 (1:0) Autor Daniel Tracz