Biało-czerwona tabliczka pamięci

Uroczystość na cmentarzu w Jastkowicach, 23 października, miała szczególny wymiar. Upamiętniono dwoje ludzi, których losy splotły się z historią Armii Krajowej, konspiracji niepodległościowej oraz powojennych represji. Byli to Jan Markut, pseudonim „Wichura", żołnierz Armii Krajowej, oraz jego żona Władysława Markut z domu Jestal, pseudonim „Jaskółka".

Jan Markut „Wichura" – żołnierz, partyzant, więzień sowieckich łagrów

Jan Markut, żołnierz placówki Armii Krajowej w Jastkowicach, pełnił funkcję kuriera, a następnie walczył jako partyzant w Oddziale Partyzanckim AK „44". Uczestniczył w największej bitwie partyzanckiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej – bitwie na Porytowym Wzgórzu.

Po okresie walk partyzanckich jego losy przybrały dramatyczny obrót. Mimo współpracy z partyzantką sowiecką został aresztowany przez NKWD 24 grudnia 1944 roku, a następnie skazany na siedem lat ciężkiego obozu pracy. Trafił do Norylska, położonego na półwyspie Tajmyr, za kołem podbiegunowym.

Czekała go tam walka o przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach. Dziewięciomiesięczna noc polarna, temperatury sięgające od minus 40 do minus 60 stopni Celsjusza, a później krótki okres, gdy śnieg i lód ustępowały, nie oznaczały końca cierpienia. Dochodziły do tego ciężka praca, obozowa rzeczywistość i brak kontaktu z rodziną.

Przez trzy i pół roku Jan Markut zmagał się z losem zesłańca, walcząc o przeżycie kolejnego dnia. Do rodzinnego domu powrócił w październiku 1948 roku.

Za tymi datami i wydarzeniami kryje się historia człowieka, który zapłacił wysoką cenę za swoje wojenne losy. Historia żołnierza, którego nie złamały ani okupacyjne doświadczenia, ani sowieckie represje.

Władysława Markut „Jaskółka" – wierna przysiędze i miłości

W tym samym grobie spoczywa jego żona, Władysława Markut z domu Jestal, związana z placówką Armii Krajowej w Jastkowicach. Należała do grupy dziewcząt, które w konspiracji pełniły ważne funkcje łączniczek, sanitariuszek i krawcowych. Jej pseudonim brzmiał „Jaskółka".

Kobiety zaangażowane w działalność konspiracyjną były niezbędną częścią podziemnej armii. Przenosiły meldunki, pomagały rannym i dbały o wyposażenie potrzebne do prowadzenia działalności niepodległościowej. Ich służba wymagała odwagi, odpowiedzialności i gotowości do ponoszenia ryzyka.

Władysława była również narzeczoną Jana. Czekała na jego powrót z sowieckiego zesłania, nie wiedząc, kiedy i czy w ogóle znów się spotkają. Jan wrócił w październiku 1948 roku. Ich historia jest świadectwem nie tylko wojennej próby, ale także miłości, wierności i nadziei, które przetrwały lata rozłąki.

Osobiste świadectwo syna

Szczególnie wzruszające słowa podczas uroczystości wypowiedział Zbigniew Markut, prezes Koła Obwodu Nisko–Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dla niego upamiętnienie nie było jedynie wydarzeniem o charakterze oficjalnym i patriotycznym. Jan Markut „Wichura" był jego ojcem, a Władysława „Jaskółka" – jego mamą.

„Prywatnie Jan Markut »Wichura« to mój Tato" – te słowa nadają całej uroczystości wyjątkowy, osobisty wymiar. Za wojennymi pseudonimami, datami aresztowania i powrotu z zesłania stoją bowiem rodzice, ich życie, cierpienie, rozłąka i miłość.

Zbigniew Markut podkreślił, jak wielką radością i zaszczytem jest dla niego fakt, że w tym szczególnym dniu Państwo Polskie, za pośrednictwem Instytutu Pamięci Narodowej, honoruje jego rodziców poprzez umieszczenie na ich grobie biało-czerwonej tabliczki.

To symboliczne oznaczenie jest czymś więcej niż znakiem na nagrobku. Stanowi świadectwo, że ich służba, poświęcenie i losy nie zostały zapomniane, a pamięć o nich zostaje zachowana dla następnych pokoleń.

Wspólnota pamięci i wdzięczności

Uroczystość zgromadziła osoby, którym bliska jest historia lokalnej społeczności, tradycja Armii Krajowej i obowiązek przekazywania prawdy historycznej młodemu pokoleniu.

Zbigniew Markut skierował serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli świadkami i uczestnikami tego ważnego wydarzenia:

Wójtowi Adamowi Bajgierowiczowi – za udział w upamiętnieniu;

przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie: pani Marii Rejman i panu Radosławowi Sołkowi – za zaangażowanie w działania służące zachowaniu pamięci o weteranach walk o wolność i niepodległość Polski;

dyrektorowi szkoły Witoldowi Stasiakowi oraz nauczycielom – za obecność i troskę o kształtowanie postaw patriotycznych;

dzieciom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej – za udział w uroczystości, będący wyrazem pamięci młodego pokolenia o bohaterach;

kolegom z Koła Obwodu Nisko–Stalowa Wola ŚZŻAK – za wspólne pielęgnowanie tradycji i historii Armii Krajowej;

rodzinie oraz wszystkim obecnym – za wspólnotę, życzliwość i udział w tym szczególnym wydarzeniu.

Jednocześnie Zbigniew Markut zwrócił się do z apelem do osób, które mają w rodzinie bliskich, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, aby poszły jego śladem i złożyły wniosek o oznaczenie grobu biało-czerwonymi tabliczkami weteranów walk o wolność i niepodległość, deklarując pomoc w sporządzeniu wniosku.

Pamięć, która zobowiązuje

Uroczystość na cmentarzu w Jastkowicach przypomniała, że historia walki o niepodległość Polski nie kończy się wraz z ustaniem działań wojennych. Jej dalszym rozdziałem były represje, więzienia, zesłania i dramaty rodzin, które przez długie lata czekały na powrót swoich bliskich.

Losy Jana „Wichury" i Władysławy „Jaskółki" Markutów są częścią tej historii. On – żołnierz Armii Krajowej, partyzant i więzień sowieckiego obozu pracy. Ona – łączniczka, sanitariuszka i krawcowa konspiracyjnej placówki, która czekała na powrót ukochanego. Oboje pozostawili po sobie świadectwo odwagi, wierności i przywiązania do Ojczyzny.

Biało-czerwona tabliczka umieszczona na ich grobie będzie przypominać odwiedzającym cmentarz, że spoczywają tu ludzie zasługujący na pamięć i szacunek. Wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski nadaje temu upamiętnieniu wymiar państwowy, ale jego najgłębsze znaczenie pozostaje ludzkie i rodzinne.

Bo pamięć o bohaterach to nie tylko obowiązek wobec historii. To także wdzięczność wobec tych, którzy walczyli, cierpieli i czekali, aby kolejne pokolenia mogły żyć w wolnej Polsce.

Cześć Ich Pamięci!

Grażyna Bogacz