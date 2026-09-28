Bezzałogowce w powietrzu i na ziemi

W dwóch ostatnich dniach września na Podkarpaciu przedsiębiorcy spotkają się z naukowcami oraz przedstawicielami administracji i służb mundurowych. Będzie 48-godzinny hackathon, debaty ekspertów, wystawy i prezentacje najnowocześniejszych technologii. Całe wydarzenie będzie poświęcone rozwojowi technologii bezzałogowych i rozwiązaniom z dual-use, które mają zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe. To ogólnie będzie platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych pomysłów.

Większość wydarzeń CDS ’26 zostało zaplanowanych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym ZEN.COM Expo przy lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Jednak cały tegoroczny Carpathian Drone Sumnit rozpocznie się wtorkowym (29.09) porankiem od Dual Use Drone Showcase na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbi. Bezzałogowce wystąpią tam w roli głównej podczas rzeczywistych lotów i przy wykonywaniu prawdziwych zadań operacyjnych. Zostanie zaprezentowanych 20 konstrukcji latających o masie od 100 g do 150 kg. W akcji pokazane zostaną bezzałogowe pojazdy naziemne, radary, systemy detekcji i rozpoznawania oraz technologie ochrony infrastruktury technicznej. Nie podajemy godziny rozpoczęcia show bezzałogowców w Turbi, gdyż będą to pokazy wyłącznie dla zaproszonych gości, a lotnisko będzie strzeżone.