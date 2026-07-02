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2 lipca 2026

Bezpłatny wyjazd do Domostawy na uroczystości rocznicowe

Chętni mieszkańcy Stalowej Woli i okolic będą mogli wziąć udział w uroczystościach upamiętniających Ofiary Rzezi Wołyńskiej. Wydarzenie odbędzie się w Domostawie. Zaplanowano bezpłatny wyjazd autokarowy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 11 lipca. Zbiórkę uczestników wyznaczono na godz. 11:30 na parkingu przy Poczcie Głównej w Stalowej Woli, obok kościoła pw. św. Floriana. Powrót przewidziano ok. godz. 16:00, po zakończeniu uroczystości.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Zapisy: domostawa.wyjazd@interia.pl 

Organizatorem wyjazdu jest radny miasta Stalowej Woli Aleksander Kapuściński, współorganizatorem środowisko Stalowi Patrioci.

Szczegóły uroczystości na plakacie poniżej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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