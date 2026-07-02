Bezpłatny wyjazd do Domostawy na uroczystości rocznicowe

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 11 lipca. Zbiórkę uczestników wyznaczono na godz. 11:30 na parkingu przy Poczcie Głównej w Stalowej Woli, obok kościoła pw. św. Floriana. Powrót przewidziano ok. godz. 16:00, po zakończeniu uroczystości.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Zapisy: domostawa.wyjazd@interia.pl

Organizatorem wyjazdu jest radny miasta Stalowej Woli Aleksander Kapuściński, współorganizatorem środowisko Stalowi Patrioci.

Szczegóły uroczystości na plakacie poniżej.