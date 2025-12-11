Bezpłatne warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Lasowiackiego

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2025 r., wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny:

https://forms.gle/Q3ZSceHHv2BZ8iwh6

Warsztaty poprowadzi Kamil Tłuczek – zwycięzca Bocuse d’Or Poland 2025 i szef kuchni Grand Hotel Boutique Rzeszów oraz Starego Browaru Rzeszowskiego. W marcu 2026 r. będzie reprezentował Polskę w Bocuse d’Or Europe w Marsylii.

Celem projektu jest pokazanie lasowiackich smaków w nowoczesnym wydaniu, tak aby zainteresowały młodsze pokolenia i zachowały tożsamość kulturową starszych mieszkańców. Warsztaty skupią się na kulinarnej tradycji Lasowiaków, przenosząc ją na współczesny język kuchni.

Szczegóły rekrutacji:

Nabór opiera się na krótkiej części merytorycznej w formularzu.

W formularzu znajdują się informacje organizacyjne dotyczące lokalu, dostępności, alergii i wymaganych zgód.

Organizatorzy zapewniają równość szans – w razie problemów z wypełnieniem formularza możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzupełnienia zgłoszenia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), nr wniosku: 2264/KPO.GRANTY 2025, nr umowy: 893/KPO.GRANTY/NIMiT/2025, a operatorem programu jest NIMiT.

Kontakt:

Paweł Albrycht – Stowarzyszenie Trześniacy

tel. 724-037-937 · e-mail: trzesniacy@gmail.com

Więcej informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/share/p/16cc2aYEvr/