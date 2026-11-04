Podczas zajęć uczestnicy będą ćwiczyć komunikację w urzędzie i u lekarza, dowiedzą się, jak korzystać z opieki zdrowotnej, a także jak poprosić o pomoc i zareagować w sytuacji zagrożenia.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny, drukowany mini-słownik. Będzie go można również pobrać ze strony Fundacji Warsztatownia.

Warsztaty odbędą się przy ul. Okulickiego 142A w Stalowej Woli. Obowiązują zapisy: telefonicznie pod numerem 601 824 824 lub przez formularz dostępny po zeskanowaniu kodu QR z plakatu. Formularz można znaleźć także na stronie FundacjaWarsztatownia.pl.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Moc Małych Społeczności”.