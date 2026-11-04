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Stalowa Wola 4 listopada 2026

Warsztaty języka polskiego dla cudzoziemców w Stalowej Woli

Fundacja Warsztatownia zaprasza na bezpłatne, praktyczne warsztaty języka polskiego. Spotkania odbędą się 7 i 14 listopada 2026 roku, w godz. 9:00–12:00.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Podczas zajęć uczestnicy będą ćwiczyć komunikację w urzędzie i u lekarza, dowiedzą się, jak korzystać z opieki zdrowotnej, a także jak poprosić o pomoc i zareagować w sytuacji zagrożenia.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny, drukowany mini-słownik. Będzie go można również pobrać ze strony Fundacji Warsztatownia.

Warsztaty odbędą się przy ul. Okulickiego 142A w Stalowej Woli. Obowiązują zapisy: telefonicznie pod numerem 601 824 824 lub przez formularz dostępny po zeskanowaniu kodu QR z plakatu. Formularz można znaleźć także na stronie FundacjaWarsztatownia.pl.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Moc Małych Społeczności”.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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