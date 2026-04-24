Bezpłatne warsztaty dla rodziców w Kutyłach

Spotkanie zaplanowano na godz. 16:30 w świetlicy wiejskiej. Skierowane jest do rodziców, przyszłych rodziców oraz opiekunów dzieci do 3. roku życia, ale także do przedstawicieli samorządów. Podczas warsztatów eksperci wyjaśnią m.in., jak żłobek czy opieka dzienna wpływają na rozwój dziecka oraz jak bawić się z maluchami w różnym wieku, by wspierać ich rozwój.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Zwalcz Nudę, która realizuje projekt mający zwiększać świadomość na temat znaczenia opieki wczesnodziecięcej. W województwie podkarpackim wciąż wiele gmin ma ograniczony dostęp do takich form wsparcia – problem dotyczy aż 42 gmin w 15 powiatach.

- Chcemy dotrzeć do rodziców dzieci poniżej 3 roku życia, rozważających posłanie dziecka do żłobka lub punktu opieki dziennej. Ten pierwszy krok, choć dla wielu bywa trudny, jest niezwykle ważny w kontekście funkcjonowania malucha w grupie rówieśniczej. Żłobek jest dla dziecka jak dobrze oprocentowana lokata - inwestowanie czasu w jego rozwój, już na tak wczesnym etapie, przynosi realne, długoterminowe korzyści. Umożliwia nabywanie i rozwijanie kluczowych umiejętności społecznych - i o tym m.in. będziemy rozmawiać z rodzicami podczas naszych warsztatów. Podpowiemy też, jak efektywnie bawić się z maluchami w różnym wieku. Tego nikt nas nie uczy w szkole. Rozwiniemy z obecnymi na warsztatach rodzicami skrzydła kreatywnych zabaw z dziećmi - zachęca Krystyna Radkowska.

Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach jest bezpłatny, a na miejscu zapewniona będzie także opieka dla dzieci - dostępna będzie animatorka. To ułatwienie dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu razem z maluchami.

Zapisy prowadzone są online poprzez formularz dostępny na stronie projektu.

Eksperci przypominają, że choć w Polsce rośnie liczba miejsc w żłobkach, wciąż wiele rodzin nie ma do nich dostępu. Tymczasem - jak podkreślają - wczesna edukacja i kontakt z rówieśnikami mają ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, a także ułatwiają rodzicom powrót na rynek pracy.