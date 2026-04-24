Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Jarocin 24 kwietnia 2026

Bezpłatne warsztaty dla rodziców w Kutyłach

Rodzice małych dzieci z regionu będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę o rozwoju swoich pociech. Już 28 kwietnia w Kutyłach odbędą się bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu „Akademia Rozwoju Żłobków”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie zaplanowano na godz. 16:30 w świetlicy wiejskiej. Skierowane jest do rodziców, przyszłych rodziców oraz opiekunów dzieci do 3. roku życia, ale także do przedstawicieli samorządów. Podczas warsztatów eksperci wyjaśnią m.in., jak żłobek czy opieka dzienna wpływają na rozwój dziecka oraz jak bawić się z maluchami w różnym wieku, by wspierać ich rozwój.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Zwalcz Nudę, która realizuje projekt mający zwiększać świadomość na temat znaczenia opieki wczesnodziecięcej. W województwie podkarpackim wciąż wiele gmin ma ograniczony dostęp do takich form wsparcia – problem dotyczy aż 42 gmin w 15 powiatach.

- Chcemy dotrzeć do rodziców dzieci poniżej 3 roku życia, rozważających posłanie dziecka do żłobka lub punktu opieki dziennej. Ten pierwszy krok, choć dla wielu bywa trudny, jest niezwykle ważny w kontekście funkcjonowania malucha w grupie rówieśniczej. Żłobek jest dla dziecka jak dobrze oprocentowana lokata - inwestowanie czasu w jego rozwój, już na tak wczesnym etapie, przynosi realne, długoterminowe korzyści. Umożliwia nabywanie i rozwijanie kluczowych umiejętności społecznych - i o tym m.in. będziemy rozmawiać z rodzicami podczas naszych warsztatów. Podpowiemy też, jak efektywnie bawić się z maluchami w różnym wieku. Tego nikt nas nie uczy w szkole. Rozwiniemy z obecnymi na warsztatach rodzicami skrzydła kreatywnych zabaw z dziećmi - zachęca Krystyna Radkowska.

Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach jest bezpłatny, a na miejscu zapewniona będzie także opieka dla dzieci - dostępna będzie animatorka. To ułatwienie dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu razem z maluchami.

Zapisy prowadzone są online poprzez formularz dostępny na stronie projektu.

Eksperci przypominają, że choć w Polsce rośnie liczba miejsc w żłobkach, wciąż wiele rodzin nie ma do nich dostępu. Tymczasem - jak podkreślają - wczesna edukacja i kontakt z rówieśnikami mają ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka, a także ułatwiają rodzicom powrót na rynek pracy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu