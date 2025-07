3 lipca 2025

Bezpłatne niedzielne wycieczki po Stalowej Woli

Już od 6 lipca rusza kolejna edycja bezpłatnych niedzielnych spacerów po Stalowej Woli i okolicach. To wyjątkowa okazja, by lepiej poznać historię miasta, ciekawe miejsca i niezwykłe postacie z przeszłości. Wycieczki prowadzą certyfikowani przewodnicy miejscy, którzy w prosty i ciekawy sposób opowiadają o tym, co nas otacza.