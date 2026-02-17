Bezpłatne konsultacje dla rodziców młodzieży w trudnej sytuacji

Punkt mieści się przy ul. Hutniczej 8 w Stalowej Woli i w 2026 roku będzie czynny dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i środy w godzinach 14:30-16:30. Konsultacje odbywają się bez wcześniejszego umawiania - wystarczy przyjść w godzinach pracy placówki.

Specjaliści w „Kompasie” oferują nie tylko poradnictwo, ale też wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach oraz informacje o możliwościach dalszego leczenia czy terapii. Jak podkreślają eksperci, wczesne reagowanie rodziców znacząco zwiększa szanse na zatrzymanie rozwoju uzależnienia i powrót młodego człowieka do prawidłowego funkcjonowania.

Niepokój rodzica nie zawsze oznacza poważny problem - czasem już jedna konsultacja pozwala rozwiać wątpliwości i otrzymać konkretne wskazówki wychowawcze. Porady w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” są całkowicie bezpłatne, a działalność placówki finansowana jest w ramach lokalnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Jeżeli zauważasz zmiany w zachowaniu swojego dziecka lub chcesz działać profilaktycznie - nie zwlekaj. Wsparcie specjalistów może być pierwszym krokiem do rozwiązania problemu.