Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w Nisku

Dlaczego warto?

Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. W początkowym stadium często nie dają żadnych objawów, a jedynym sposobem na ich wykrycie są regularne badania. Wczesna diagnoza daje szansę na całkowite wyleczenie.

Szczegóły badań:

Termin: 15 września 2025 r., godz. 8:00–16:00

Miejsce: Nisko – Duże Planty

Rejestracja: 17 582 40 60 (pon.–pt., godz. 8:00–18:00)

Kto może skorzystać?

Cytologia – dla kobiet w wieku 25–64 lata , wykonywana przez doświadczoną położną.

Mammografia – dla kobiet w wieku 45–74 lata.

Badania prowadzi wykwalifikowany personel, a wszystkie uprawnienia są weryfikowane przy rejestracji.

Wsparcie dla pacjentek

Fundacja SOS Życie od 30 lat pomaga kobietom w walce z chorobą. Panie, u których zostaną wykryte niepokojące zmiany, otrzymają kompleksowe wsparcie aż do momentu diagnozy. Pacjentki z rozpoznanym nowotworem piersi kierowane są na szybką ścieżkę leczenia.

Koszty

Badania są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.