Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Nisko 8 września 2025

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w Nisku

Fundacja SOS Życie we współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko, zaprasza mieszkanki na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. Mobilna przychodnia – CytoMammobus – stanie 15 września na Dużych Plantach w Nisku.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dlaczego warto?

Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. W początkowym stadium często nie dają żadnych objawów, a jedynym sposobem na ich wykrycie są regularne badania. Wczesna diagnoza daje szansę na całkowite wyleczenie.

Szczegóły badań:

Termin: 15 września 2025 r., godz. 8:00–16:00
Miejsce: Nisko – Duże Planty
Rejestracja: 17 582 40 60 (pon.–pt., godz. 8:00–18:00)

Kto może skorzystać?

  • Cytologia – dla kobiet w wieku 25–64 lata, wykonywana przez doświadczoną położną.

  • Mammografia – dla kobiet w wieku 45–74 lata.

Badania prowadzi wykwalifikowany personel, a wszystkie uprawnienia są weryfikowane przy rejestracji.

Wsparcie dla pacjentek

Fundacja SOS Życie od 30 lat pomaga kobietom w walce z chorobą. Panie, u których zostaną wykryte niepokojące zmiany, otrzymają kompleksowe wsparcie aż do momentu diagnozy. Pacjentki z rozpoznanym nowotworem piersi kierowane są na szybką ścieżkę leczenia.

Koszty

Badania są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stalove rozpoczęte. Festiwal dedykowany Katarzynie Stoparczyk
Stalowa Wola
Stalove rozpoczęte. Festiwal dedykowany Katarzynie Stoparczyk
Nie żyje dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Dziś rano była w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nie żyje dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Dziś rano była w Stalowej Woli
Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej
Stalowa Wola
Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Stalowa Wola
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie
Stalowa Wola
Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie
Bezpłatna komunikacja autobusowa na Stalove Festival
Stalowa Wola
Bezpłatna komunikacja autobusowa na Stalove Festival
KEN, Ogrodowa i most na Sanie w nowej krasie. Powiat podsumował inwestycję za 13,6 mln zł
Stalowa Wola
KEN, Ogrodowa i most na Sanie w nowej krasie. Powiat podsumował inwestycję za 13,6 mln zł
Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny
Stalowa Wola
Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu