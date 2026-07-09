Bezpłatne badania i porady zdrowotne w Ulanowie

W godzinach 13-19 na uczestników czekać będą liczne stoiska edukacyjne i profilaktyczne. Będzie można bezpłatnie zmierzyć poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze, wykonać analizę składu ciała oraz uzyskać praktyczne porady dotyczące zdrowego stylu życia.

W programie znalazły się również pokazy samobadania piersi i jąder z wykorzystaniem fantomów, edukacja na temat profilaktyki uzależnień z użyciem alko- i narkogogli oraz pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla osób palących.

Uczestnicy będą mogli także uzyskać informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej, opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Organizatorem wydarzenia jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, a współorganizatorem Urząd Gminy i Miasta Ulanów. W organizację włączyły się również Starostwo Powiatowe w Nisku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku, SPZZOZ w Nisku oraz KRUS Placówka Terenowa w Nisku.