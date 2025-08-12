Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie i kryzysie

Pomoc, gdy życie staje w miejscu
Strata bliskiej osoby, wiadomość o ciężkiej chorobie czy opieka nad umierającym – to doświadczenia, które mogą całkowicie odebrać siły. W takich chwilach wsparcie psychologiczne jest nie luksusem, a koniecznością.
Teraz w Stalowej Woli działa „Punkt Oparcia – przestrzeń wsparcia psychologicznego”, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa oraz grup wsparcia.
– Kryzys emocjonalny nie czeka pół roku na pierwszą wizytę. Pomoc potrzebna jest tu i teraz – mówi Anna Sokal, interwent kryzysowy i psychoonkolog, prowadząca pierwsze rozmowy z osobami zgłaszającymi się po wsparcie.
Dla kogo jest ta inicjatywa?
Pomoc skierowana jest do osób, które:
-
są w żałobie po śmierci bliskiej (rodzica, partnera, dziecka, przyjaciela),
-
opiekują się osobą terminalnie chorą i czują emocjonalne przeciążenie,
-
doświadczyły nagłej straty lub poronienia,
-
przeżywają skutki próby samobójczej bliskiego,
-
same zmagają się z ciężką chorobą i potrzebują rozmowy,
-
są w kryzysie związanym z traumą lub chorobą w rodzinie.
Co oferuje „Punkt Oparcia”?
-
Konsultacje indywidualne – diagnoza sytuacji, rozmowa i szukanie rozwiązań.
-
Grupy wsparcia – spotkania w bezpiecznej atmosferze, w gronie osób z podobnymi doświadczeniami.
-
Działania edukacyjne i informacyjne – lepsze zrozumienie procesu żałoby, stresu i lęku.
– W grupie może być łatwiej opowiedzieć o swoim bólu i poczuć, że nie jest się jedyną osobą, która przez to przechodzi – dodaje Anna Sokal.
Dlaczego to ważne?
Średni czas oczekiwania na wizytę u psychologa w regionie to prawie 200 dni. W kryzysie to wieczność. Dla wielu osób przeszkodą jest też koszt prywatnej wizyty – 130–180 zł za godzinę.
Dzięki projektowi „Punkt Oparcia” wsparcie jest całkowicie bezpłatne i dostępne od razu.
Gdzie i jak się zapisać?
Spotkania odbywają się w gabinecie terapeutycznym w Stalowej Woli. Liczba miejsc jest ograniczona – z pomocy skorzysta 25 osób.
Wystarczy zadzwonić: 535 266 497.
Wsparcie z dofinansowaniem
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Organizacji Poradniczych (Wip) finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Operatorami programu są:
-
Stowarzyszenie Wiatraki Mazur,
-
Fundacja SMK,
-
Fundacja Lokalny,
-
Żywiecka Fundacja Rozwoju,
-
Fundacja Nauka dla Środowiska.
– Nie zostawaj sam z bólem i trudnymi emocjami. Pomoc jest na wyciągnięcie ręki – wystarczy zrobić pierwszy krok – apeluje Anna Sokal.
Komentarze