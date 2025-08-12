Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie i kryzysie

Pomoc, gdy życie staje w miejscu

Strata bliskiej osoby, wiadomość o ciężkiej chorobie czy opieka nad umierającym – to doświadczenia, które mogą całkowicie odebrać siły. W takich chwilach wsparcie psychologiczne jest nie luksusem, a koniecznością.

Teraz w Stalowej Woli działa „Punkt Oparcia – przestrzeń wsparcia psychologicznego”, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa oraz grup wsparcia.

– Kryzys emocjonalny nie czeka pół roku na pierwszą wizytę. Pomoc potrzebna jest tu i teraz – mówi Anna Sokal, interwent kryzysowy i psychoonkolog, prowadząca pierwsze rozmowy z osobami zgłaszającymi się po wsparcie.

Dla kogo jest ta inicjatywa?

Pomoc skierowana jest do osób, które:

są w żałobie po śmierci bliskiej (rodzica, partnera, dziecka, przyjaciela),

opiekują się osobą terminalnie chorą i czują emocjonalne przeciążenie,

doświadczyły nagłej straty lub poronienia,

przeżywają skutki próby samobójczej bliskiego,

same zmagają się z ciężką chorobą i potrzebują rozmowy,

są w kryzysie związanym z traumą lub chorobą w rodzinie.

Co oferuje „Punkt Oparcia”?

Konsultacje indywidualne – diagnoza sytuacji, rozmowa i szukanie rozwiązań.

Grupy wsparcia – spotkania w bezpiecznej atmosferze, w gronie osób z podobnymi doświadczeniami.

Działania edukacyjne i informacyjne – lepsze zrozumienie procesu żałoby, stresu i lęku.

– W grupie może być łatwiej opowiedzieć o swoim bólu i poczuć, że nie jest się jedyną osobą, która przez to przechodzi – dodaje Anna Sokal.

Dlaczego to ważne?

Średni czas oczekiwania na wizytę u psychologa w regionie to prawie 200 dni. W kryzysie to wieczność. Dla wielu osób przeszkodą jest też koszt prywatnej wizyty – 130–180 zł za godzinę.

Dzięki projektowi „Punkt Oparcia” wsparcie jest całkowicie bezpłatne i dostępne od razu.

Gdzie i jak się zapisać?

Spotkania odbywają się w gabinecie terapeutycznym w Stalowej Woli. Liczba miejsc jest ograniczona – z pomocy skorzysta 25 osób.

Wystarczy zadzwonić: 535 266 497.

Wsparcie z dofinansowaniem

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Organizacji Poradniczych (Wip) finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Operatorami programu są:

Stowarzyszenie Wiatraki Mazur,

Fundacja SMK,

Fundacja Lokalny,

Żywiecka Fundacja Rozwoju,

Fundacja Nauka dla Środowiska.