Bezpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim

W 2026 roku na terenie powiatu niżańskiego działa system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Zadanie na zlecenie Zarządu Powiatu Niżańskiego realizuje Stowarzyszenie Sursum Corda.
Z bezpłatnego wsparcia mogą korzystać mieszkańcy powiatu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebują pomocy przy rozwiązaniu problemu prawnego czy formalnego.
Prawnik, doradca albo mediator
Oferta obejmuje kilka rodzajów pomocy. Mieszkańcy mogą skorzystać z:
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- nieodpłatnej mediacji,
- edukacji prawnej.
Pomocy udzielają wykwalifikowani specjaliści, którzy mogą między innymi wyjaśnić obowiązujące przepisy, wskazać możliwe rozwiązania problemu czy pomóc w uporządkowaniu sytuacji formalnej.
Mediacja może natomiast pomóc osobom, które chcą polubownie rozwiązać konflikt i dojść do porozumienia bez konieczności prowadzenia długiego sporu.
Pomoc jest bezpłatna
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie są zagwarantowanym ustawowo prawem. Co ważne, mieszkaniec nie ponosi za skorzystanie z tych świadczeń żadnych kosztów.
Porady dostępne są stacjonarnie, a także zdalnie – przez telefon lub internet. Dzięki temu z pomocy mogą skorzystać również osoby, które mają trudności z dotarciem do punktu.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje dotyczące punktów, terminów oraz sposobu umówienia wizyty można znaleźć w ramach Systemu Nieodpłatnej Pomocy prowadzonego na terenie powiatu niżańskiego.
Osoby zainteresowane mogą również skontaktować się telefonicznie pod numerem:
883 450 012
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