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Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Jeżowe Krzeszów Jarocin Harasiuki 12 sierpnia 2026

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim

Potrzebujesz porady prawnej, nie wiesz, jak załatwić sprawę urzędową, a może szukasz rozwiązania konfliktu? Mieszkańcy powiatu niżańskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Wsparcie jest dostępne zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W 2026 roku na terenie powiatu niżańskiego działa system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Zadanie na zlecenie Zarządu Powiatu Niżańskiego realizuje Stowarzyszenie Sursum Corda.

Z bezpłatnego wsparcia mogą korzystać mieszkańcy powiatu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebują pomocy przy rozwiązaniu problemu prawnego czy formalnego.

Prawnik, doradca albo mediator

Oferta obejmuje kilka rodzajów pomocy. Mieszkańcy mogą skorzystać z:

  • nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • nieodpłatnej mediacji,
  • edukacji prawnej.

Pomocy udzielają wykwalifikowani specjaliści, którzy mogą między innymi wyjaśnić obowiązujące przepisy, wskazać możliwe rozwiązania problemu czy pomóc w uporządkowaniu sytuacji formalnej.

Mediacja może natomiast pomóc osobom, które chcą polubownie rozwiązać konflikt i dojść do porozumienia bez konieczności prowadzenia długiego sporu.

Pomoc jest bezpłatna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie są zagwarantowanym ustawowo prawem. Co ważne, mieszkaniec nie ponosi za skorzystanie z tych świadczeń żadnych kosztów.

Porady dostępne są stacjonarnie, a także zdalnie – przez telefon lub internet. Dzięki temu z pomocy mogą skorzystać również osoby, które mają trudności z dotarciem do punktu.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące punktów, terminów oraz sposobu umówienia wizyty można znaleźć w ramach Systemu Nieodpłatnej Pomocy prowadzonego na terenie powiatu niżańskiego.

Osoby zainteresowane mogą również skontaktować się telefonicznie pod numerem:

883 450 012

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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