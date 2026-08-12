Bezpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim

W 2026 roku na terenie powiatu niżańskiego działa system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Zadanie na zlecenie Zarządu Powiatu Niżańskiego realizuje Stowarzyszenie Sursum Corda.

Z bezpłatnego wsparcia mogą korzystać mieszkańcy powiatu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebują pomocy przy rozwiązaniu problemu prawnego czy formalnego.

Prawnik, doradca albo mediator

Oferta obejmuje kilka rodzajów pomocy. Mieszkańcy mogą skorzystać z:

nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

nieodpłatnej mediacji,

edukacji prawnej.

Pomocy udzielają wykwalifikowani specjaliści, którzy mogą między innymi wyjaśnić obowiązujące przepisy, wskazać możliwe rozwiązania problemu czy pomóc w uporządkowaniu sytuacji formalnej.

Mediacja może natomiast pomóc osobom, które chcą polubownie rozwiązać konflikt i dojść do porozumienia bez konieczności prowadzenia długiego sporu.

Pomoc jest bezpłatna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie są zagwarantowanym ustawowo prawem. Co ważne, mieszkaniec nie ponosi za skorzystanie z tych świadczeń żadnych kosztów.

Porady dostępne są stacjonarnie, a także zdalnie – przez telefon lub internet. Dzięki temu z pomocy mogą skorzystać również osoby, które mają trudności z dotarciem do punktu.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące punktów, terminów oraz sposobu umówienia wizyty można znaleźć w ramach Systemu Nieodpłatnej Pomocy prowadzonego na terenie powiatu niżańskiego.

Osoby zainteresowane mogą również skontaktować się telefonicznie pod numerem:

883 450 012