Stalowa Wola 20 lutego 2026

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Stalowej Woli

Osoby ze Stalowej Woli, które mierzą się z trudną sytuacją w domu - przemocą lub problemem alkoholowym w rodzinie - mogą skorzystać z darmowych porad prawnych. To realna pomoc dla tych, którzy nie wiedzą, jakie mają prawa i jakie kroki mogą podjąć.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konsultacje prowadzone są w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) przy ul. Polnej 18. Aby spotkać się z prawnikiem, trzeba wcześniej umówić wizytę telefonicznie pod numerem (15) 642-52-93.

Podczas rozmowy można uzyskać informacje o przysługujących prawach, dostępnych możliwościach prawnych oraz dowiedzieć się, jakie działania warto podjąć w sytuacji kryzysowej. Pomoc udzielana jest w sposób dyskretny i profesjonalny.

Program bezpłatnych porad finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

