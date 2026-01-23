Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem

Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy) nie korzystały z bezpłatnej mammografii w ramach programów profilaktycznych.

Mammobus stanie przy Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Duży Rynek 7. Badania realizowane są w ramach programu profilaktyki raka piersi i nie wymagają skierowania.

Aby skorzystać z badania, konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Zapisy prowadzone są pod numerem: 42 254 64 17.

Organizatorzy podkreślają, że regularna mammografia to jedna z najskuteczniejszych metod wczesnego wykrywania raka piersi i apelują do mieszkanek o skorzystanie z tej możliwości.