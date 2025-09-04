Bezpłatna komunikacja autobusowa na Stalove Festival

Darmowe przejazdy w strefie A i B
Bezpłatna komunikacja obowiązuje na wszystkich liniach MZK w strefie A i B, co ułatwi szybki i wygodny dojazd do centrum wydarzeń oraz bezpieczny powrót do domu po koncertach.
Specjalne linie festiwalowe
Na czas trwania festiwalu uruchomione zostaną również dodatkowe, oznaczone trasy:
-
SW – Stalowa Wola
-
NI – Nisko
-
TU – Turbia
-
PY – Pysznica
Dzięki temu uczestnicy Stalove Festival dotrą na wydarzenie bez korków, stresu i problemów z parkowaniem.
Gdzie sprawdzić rozkłady?
Aktualne informacje o godzinach kursów i trasach autobusów dostępne są na stronach:
W rytmie muzyki i bez korków
Organizatorzy podkreślają, że darmowa komunikacja to nie tylko ułatwienie dla uczestników, ale także sposób na zmniejszenie ruchu samochodowego i uniknięcie problemów z parkowaniem.
Stalove Festival odbędzie się w ramach obchodów 80-lecia praw miejskich Stalowej Woli.
