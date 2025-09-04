Bezpłatna komunikacja autobusowa na Stalove Festival

Darmowe przejazdy w strefie A i B

Bezpłatna komunikacja obowiązuje na wszystkich liniach MZK w strefie A i B, co ułatwi szybki i wygodny dojazd do centrum wydarzeń oraz bezpieczny powrót do domu po koncertach.

Specjalne linie festiwalowe

Na czas trwania festiwalu uruchomione zostaną również dodatkowe, oznaczone trasy:

SW – Stalowa Wola

NI – Nisko

TU – Turbia

PY – Pysznica

Dzięki temu uczestnicy Stalove Festival dotrą na wydarzenie bez korków, stresu i problemów z parkowaniem.

Gdzie sprawdzić rozkłady?

Aktualne informacje o godzinach kursów i trasach autobusów dostępne są na stronach:

W rytmie muzyki i bez korków

Organizatorzy podkreślają, że darmowa komunikacja to nie tylko ułatwienie dla uczestników, ale także sposób na zmniejszenie ruchu samochodowego i uniknięcie problemów z parkowaniem.

Stalove Festival odbędzie się w ramach obchodów 80-lecia praw miejskich Stalowej Woli.